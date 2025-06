Trump kiakadt Zelenszkijre – Washingtonnak nagyon nem tetszett az ukrán dróntámadás

A legutóbbi váratlan ukrán dróncsapás komoly feszültséget szült a Fehér Házban. Miközben Zelenszkij elnök sikerként ünnepelte az akciót, Trump a háború veszélyes eszkalációjára figyelmeztetett – írja a Magyar Nemzet.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Trump és Zelenszkij ellentéte új szintre lépett a dróncsapások után

Donald Trump amerikai elnök egyre frusztráltabb a háború lezárását illetően, különösen azután, hogy Ukrajna dróncsapásokat mért több orosz katonai repülőtérre. A támadások nyomán Trump attól tart, hogy a konfliktus eszkalálódik. Kormányzati források szerint az elnök magánbeszélgetésekben ismét bírálta Zelenszkij ukrán elnököt, akit „forrófejűnek” és a világbékére veszélyes figurának nevezett.

Trump már korábban is ellenszenvvel viszonyult Zelenszkijhez, és a mostani támadás csak tovább mélyítette az ellentéteket. Kedden Putyinnal folytatott megbeszélést. A beszélgetést „jó hangulatúnak”, de nem a béke irányába mutatónak jellemezte. Putyin állítólag határozott választ ígért az ukrán dróntámadásokra.

A Fehér Házban egyre nagyobb a feszültség, miközben Trump és szövetségesei, köztük Steve Bannon, Kijevet okolják a tárgyalások sikertelenségéért.

Bannon szerint az ukrán vezetés a béke ellen dolgozik, és veszélyes provokációval hívhatja ki Oroszország masszív megtorlását. Bár Trump korábban a diplomáciai megoldásokat sürgette, most az is felmerült, hogy teljesen kivonul a béketárgyalási folyamatból. Donald Trump Iránnal kapcsolatban is beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

