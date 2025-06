Zelenszkij Bécsben: tiltakozás és feszültség fogadta az ukrán elnököt

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn érkezik Bécsbe, látogatása pedig nemcsak diplomáciai esemény, hanem komoly biztonsági és politikai hullámokat is keltett Ausztriában. A hivatalos program során az ukrán államfő több osztrák vezető politikussal is találkozik, ennek következtében a belváros egyes részeit szinte teljesen lezárták. A rendőrség fokozott készültséget rendelt el, és a helyi egységek mellett a különleges alakulatok – köztük a WEGA, az EKO Cobra, valamint a rendőrségi kutyás egységek – is szolgálatot teljesítenek – írja a Magyar Nemzet.

Így várják Zelenszkijt Bécsben (Forrás: Magyar Nemzet)

A bécsiek körében egyre nagyobb a feszültség Zelenszkij látogatása miatt. A diplomáciai konvoj mozgása és a szigorú biztonsági intézkedések következtében több belvárosi utcát lezártak, ami jelentős forgalmi torlódásokat és tömegközlekedési fennakadásokat okozott.

Éles bírálat fogadta Zelenszkij látogatását

Közben a látogatás heves politikai vitát váltott ki Ausztriában, különösen a jobboldali Szabadság Párt (FPÖ) részéről. A párt sürgős kérdést nyújtott be az osztrák nemzetgyűlés hétfői ülésének elején, amely – a grazi merénylet miatti gyászos hangulat ellenére – komoly vitát gerjesztett – számolt be a Kronen Zeitung.

Az FPÖ szerint Zelenszkij bécsi látogatása nem szolgálja sem az osztrák nép érdekeit, sem az ország semlegességét, és a rendezvénnyel járó költségek is aggályosak a jelenlegi költségvetési helyzetben. Susanne Fürst, a párt külpolitikai szóvivője szerint különösen problémásak azok a pénzügyi vállalások, amelyek az ukrán fél felé történnek.

A belvárosi lezárások miatt a főváros jelentős része megbénult (Fotó: Magyar Nemzet)

Herbert Kickl, az FPÖ elnöke már korábban bírálta a látogatást, és azt állította: a kormány szándékosan módosította a parlamenti menetrendet azért, hogy a kormányfő a költségvetési vita kezdetén „elhagyhassa” az üléstermet, és „Zelenszkijnek udvarolhasson”. Kickl úgy fogalmazott:

A koalíció el akarja hárítani a felelősséget a megszorításokkal járó költségvetési csomagért, miközben újabb adófizetői pénzeket pazarolna el ajándékokra és ígéretekre.

– írja a Der Standard.

Zelenszkij nem először szólítja meg az osztrák közvéleményt.

A háború kezdete óta három alkalommal is beszédet intézett Ausztriához: 2023-ban a nemzetgyűlésben köszönte meg az osztrák segítséget és kért támogatást az aknamentesítéshez.

Akkor azt is hangsúlyozta: „morálisan nem lehetünk semlegesek a gonoszsággal szemben”. Korábban, 2022 júniusában a bécsi 4Gamechangers fesztiválon videókapcsolaton keresztül mondott köszönetet azoknak, akik „megértik, ki a felelős ezért a háborúért”, és figyelmeztetett az esetleges migrációs hullámokra. 2022 márciusában a Heldenplatzon tartott szolidaritási koncerten is lejátszották egy előre rögzített videóüzenetét.