Betiltott ellenzéki pártok

Hasonló eszközökkel számolt le a politikai ellenzékkel is. 2022-ben Zelenszkij kormánya 11 politikai pártot tiltott be, köztük a legnagyobb ellenzéki erőt, az Ellenzéki Platform – Az Életért nevű baloldali pártot, amely a 2019-es választáson 43 mandátumot szerzett. Az elnök a lépést azzal indokolta, hogy ezek a pártok oroszbarátok.

Betiltott egyház

2023 augusztusában Zelenszkij aláírta azt a törvényt is, amely lehetővé tette a Moszkvához hű Ukrán Ortodox Egyház (UPC) betiltását, amit az ukrán parlament is elfogadott. Ennek értelmében megtiltották az egyház működését Ukrajnában, és kitiltották az orosz ortodox egyházat is az ország területéről. A kormány egy bizottságot állított fel, amely listát készített az alá tartozó szervezetekről és megvonta tőlük a működési engedélyt.

Ukrajnában az ortodox hívők többséget alkotnak, de az egyház kettészakadt: az egyik Moszkva fennhatóságát ismeri el, a másik pedig független, amelynek 2019-ben Konstantinápoly adta meg az autokefál (önálló) státuszt. Az ukrán vezetés a betiltást azzal indokolta, hogy az UPC bujtogató, oroszbarát propagandát terjesztett a háború kitörése után.

„Zelenszkij politikailag halott”

Rosztiszlav Pavlenko éles kritikájához csatlakozott Vaszilij Nebenzja, Oroszország ENSZ-nagykövete is, aki úgy fogalmazott: Zelenszkij politikailag már halott.

Az ukrán elnök nem tartotta meg ígéreteit, és milliárdokat lopott el a segélyekből

