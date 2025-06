A halálba zuhant egy alpinista a híres amerikai hegyen

A 41 éves amerikai Alex Chui, aki két társával indult expedícióra, még hétfőn járt szerencsétlenül, de

holttestét egy gleccserjég borította sziklás felületen csak napokkal később találták meg a rossz időjárási viszonyok miatt -

közölte helyi idő szerint csütörtökön a Denali Nemzeti Park.

Fotó: JOSHUA STEVENS / NASA

A Seattle-i repülőmérnök és légügyi szakember, a Szövetségi Légügyi Hivatal szakértője a legforgalmasabb, West Buttress nevű útvonalon haladt a Peters-gleccser felé kötélbiztosítás nélkül, amikor annak Mókus-pont nevű részén a mélybe zuhant.

Ugyanezen a helyen 2010-ben egy ugyancsak biztosítókötél nélkül mászó francia alpinista halt szörnyet, de az ő holttestét sosem találták meg.

Az Alaszkai-hegységben emelkedő McKinley-hegyen - amely 2015-től 10 éven át hivatalosan is az őslakosoktól származó Denali nevet viselte - május közepétől június közepéig tart a főszezon, jelenleg ötszázan tartózkodnak rajta. Chui - aki korábban a Boeing repülőgépgyárnál dolgozott szoftvermérnökként - 10 évnyi hegymászótapasztalattal rendelkezett, sőt önkéntesként hegy-, szikla- és jégmászásra oktatta a cég alpinistaklubjának tagjait - írta a The New York Times.