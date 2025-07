300 millió eurós adócsalás: német influenszerek kerültek a hatóságok célkeresztjébe

A közösségi média csillogó világán túl az adóhatóság most komolyan fellép azokkal szemben, akik üzleti tevékenységüket nem vallják be megfelelően.Több mint 300 millió eurónyi áfát került el több német influenszer, akik ellen most nagyszabású nyomozás zajlik – közölték az észak-rajna–vesztfáliai hatóságok.

A pénzügyi bűnözés elleni hatóság több száz gyanúsítottat vizsgál, akik a gyanú szerint szándékosan nem fizettek be 300 millió euró összegű áfát. Az adóelkerülés különösen az Instagramon és YouTube-on aktív tartalomgyártókat érinti – köztük modelleket, fitneszedzőket, életmód-influenszereket is – írja a Daily Mail. 300 millió eurós adócsalás: német influenszerek a hatóságok célkeresztjében -

Fotó: Matthias Balk / dpa Picture-Alliance/AFP Az influenszerek bevételeiket gyakran külföldi cégeken keresztül kapták, elkerülve ezzel a német adóhatóság figyelmét. A kereskedelmi jellegű tartalmak (szponzorált posztok, termékmegjelenítések, affiliate linkek) után sokan nem fizettek forgalmi adót. Többen nem regisztráltak vállalkozásként, vagy valótlanul tüntették fel tevékenységük volumenét. A német adóhatóságok új nyomozócsoportot állítottak fel, amely kizárólag a digitális befolyásolókat figyeli. A cél: a 300 millió eurónyi elmaradt adó visszaszerzése, és a szabálykerülők felelősségre vonása. Németországban a 24 500 eurót (9,8 millió forintot) meghaladó éves bevétel már áfa-kötelezettséget von maga után. A hatóságok külön is hangsúlyozták: az influenszerek kereskedelmi tevékenységet végeznek, így nem mentesülnek az általános adózási szabályok alól – különösen, ha 300 millió eurós (120 milliárd forint) károkozásról van szó összesítve. Lefoglalások, pénzbírságok, akár szabadságvesztés is vár az érintettekre. A nyomozás több országra is kiterjedhet, mivel számos gyanúsított más államban él vagy ott működtet céget. A közbizalom megrendülése miatt a hatóságok a jövőben szigorúbb ellenőrzést ígérnek a digitális szektorban.

