Álsteakkel akartak átverni egy marhatenyésztőt, ráfázott a népszerű étterem

Egyre nehezebb eligazodni a valódi húsok és az utánzatok között. Egy amerikai marhatenyésztő most egy videóban mutatta be, hogyan szolgáltak fel neki egy álsteaket valódi helyett egy étteremben – írja a New York Post.

Álsteakkel akarták átverni, ráfázott a népszerű étterem

Fotó: Unsplash

A férfi, aki egy családi marhatenyésztéssel foglalkozó gazdaságot vezet, gyanút fogott, amikor egy túl tökéletes alakú hatalmas steak került elé az étteremben.

A vendégnek furcsa volt a hús mérete, és túl szabályos alakja és a túl olcsó ára.

Mint később kiderült, nem tévedett: a steak valójában nem volt más, mint kisebb húsdarabokból összerakott álsteak, amit egy enzimes eljárással formáltak egy tömbbé.

A marhatenyésztő videóban mutatta be, hogyan ismerhetjük fel a trükköt, hogy ne verhessenek át az éttermekben.

A videó futótűzként terjedt el az interneten, sokak szerint a csaló éttermeket be kéne zárni, mivel a sokszor gyanútlan, hozzá nem értő vendégeket verik át arcátlanul.

Ezekről ismerhetjük fel az álsteaket: