Mutatjuk, ezek a legveszélyesebb amerikai városok

Az amerikai Szövetségi Nyomozóiroda, az FBI legfrissebb statisztikái szerint az erőszakos bűncselekmények száma 10,3 százalékkal csökkent az Egyesült Államokban az év első felében.

Chicago az egyik legveszélyesebb város Amerikában

Fotó: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP

A rablások száma 13,6 százalékkal, a nemi erőszaké majdnem 18 százalékkal, míg a gyilkosságoké csaknem 23 százalékkal csökkent.

Mindez biztató tendencia – mondhatnánk –, ugyanakkor a számok mögött továbbra is komoly problémák húzódnak meg, különösen egyes amerikai városokban.

Sokan hajlamosak azt gondolni, hogy a legnagyobb városok – mint például New York vagy Los Angeles – a legveszélyesebbek, pedig a valóság ennek épp az ellenkezője. Valójában a kisebb városok, mint Anniston (Alabama) vagy East St. Louis (Illinois) sokkal rosszabb számokat mutatnak. Annistonban például minden hetedik emberre jut egy erőszakos bűncselekmény, ami elképesztő szám.

A gyilkosságok abszolút számát tekintve Chicago áll az élen (653 eset), de a lakosságarányt tekintve East St. Louis vezet (111). Nemi erőszak legtöbbször Los Angelesben és New Yorkban fordul elő, viszont lakosságarányosan Cadillac (Michigan) a legrosszabb helyzetű város. A rablások terén Baltimore vezeti az arányos listát, míg súlyos testi sértésből New York és több alabamai város jelentett kiugróan sok esetet – írja a security.org.

Az erőszakos bűncselekmények közül a leggyakoribb a súlyos testi sértés, amely több mint 810 ezer esetet jelent évente – ez önmagában több, mint az összes többi típus együttvéve. Ilyen esetekről leggyakrabban New York City számol be, de ismét kiemelkedik Anniston, valamint több más alabamai, michigani és louisianai város is.

Az amerikai városokban az erőszak mindennapos

Az FBI adatai alapján összeállított összesített rangsorban, amely figyelembe veszi a gyilkosságok, nemi erőszakok, rablások és testi sértések országos átlaghoz viszonyított arányát, East St. Louis lett az Egyesült Államok legveszélyesebb városa. A lista 25 városa közül mind szerepelt legalább egy bűncselekmény-típus kiugró mutatójú kategóriájában, és többségük több alkalommal is. A legnagyobb város, amely bekerült a top 25-be, Detroit, míg a félmilliónál nagyobb városok közül Baltimore emelkedik ki negatív példaként.