Donald Trump skóciai látogatása komoly politikai visszhangot váltott ki. A hivatalban lévő amerikai elnök a saját golfpályáját avatta fel. A látogatást óriási biztonsági készültség övezi, Trump találkozig Keir Starmer brit miniszterelnökkel, valamint Skócia első miniszterével, John Swinney-vel is. Keir Starmer brit miniszterelnök várhatóan szóba hozza a gázai helyzetet is, amikor hétfőn Skóciában találkozik Donald Trump amerikai elnökkel. Az elemzői várakozások szerint megvitatják a tűzszünet mihamarabbi elérésére irányuló erőfeszítéseket, hogy véget vessenek a humanitárius válságnak Gázában. Egy másik téma, amit nagy valószínűséggel a brit miniszterelnök meg akar majd vitatni az amerikai–brit kereskedelmi megállapodás lesz.

Fontos tárgyalásra készül az amerikai elnök és a brit kormányfő

Fotó: LUDOVIC MARIN / POOL

Izrael egyre nagyobb nyomás alá kerül szövetségesei részéről, miközben segélyszervezetek tömeges éhezésre figyelmeztetnek. Ahogy az Origon is beszámoltunk róla, július 25-én, pénteken Izrael zöld utat adott a gázai segélyszállítmányoknak. Izrael vasárnap reggel közölte, hogy hét csomagot dobott le Gázába, amelyek cukrot, lisztet és konzerves ételeket tartalmaztak, míg az Egyesült Arab Emírségek, Jordánia és Egyiptom is juttatott be segélyt az övezetbe szárazföldön és légi úton – írja a BBC.

Starmerre egyre nagyobb nyomás nehezedik a palesztin állam elismerése érdekében. Pénteken Emmanuel Macron francia elnök elkötelezte magát amellett, hogy hónapokon belül elismeri a palesztin államot.