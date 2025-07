Így készül az amerikai űrhaderő a világűrbeli háborúkra

A bázison szolgáló egységek képesek valós időben észlelni a világ bármely pontján indított rakétákat – legyen szó Iránról, Jemenről vagy más veszélyzónáról. A műholdas megfigyelőrendszerek infravörös hőjeleket rögzítenek, így másodpercek alatt követni tudják az indított rakéták pályáját, és továbbítják az adatokat a szárazföldi légvédelmi rendszerekhez. Nemrég egy valódi iráni rakétatámadás során az amerikai űrhaderő segített megvédeni a katari al-Udeid támaszpontot – és ezzel az ott szolgáló katonák életét.

Amerikai űrhaderő: a világűr lett a hadviselés új frontvonala Fotó: Axiom Space/Facebook

A „Golden Dome” terv: amerikai rakétapajzs készül

Donald Trump volt elnök nagyszabású terve, a Golden Dome – az izraeli Vaskupola rendszer mintájára – új szintre emelné az amerikai védelmet. A becslések szerint legalább 175 milliárd dollár kell a teljes kiépítéshez, de a Buckley bázis már most is a projekt központi pillére. Az itt működő radomok és műholdas antennák nemcsak földi jeleket, hanem szupernóva robbanások rádióhullámait is érzékelni képesek.

Űrfegyverkezés: Kína és Oroszország a célkeresztben

A hiperszonikus rakéták, az anti-műhold fegyverek és az elektronikus zavarás ma már nem sci-fi. A US Space Force parancsnokai, köztük David Miller altábornagy, egyértelműen kijelentik: az amerikai katonai fölény megőrzéséhez térbeli fölényre van szükség. A világűr immár „konfliktustér” – vagy ahogy Trump mondta: a világ legújabb hadviselési terepe.

Oroszország már tesztelte az űrbe juttatható nukleáris eszközök lehetőségét, Kína pedig több ezer új műhold fellövésére készül. Az USA válasza: fokozott űrfigyelés, jamming elleni védekezés és – egyre nyíltabban – támadó űrképességek fejlesztése.

Mi történik valójában odafent?

A Delta 7 nevű hírszerzési egység, Phoenix Hauser ezredes vezetésével, naponta elemzi a világűr mozgását. A Föld körül jelenleg mintegy 12 000 műhold kering, ez 2030-ra akár 60 000-re is nőhet. Sok közülük már most is rendelkezik elektronikus zavarókkal, lézerekkel, sőt hálókkal, amelyekkel más műholdakat semlegesíthetnének.

Bár tényleges „űrcsatákról” még nincs bizonyíték, Hauser szerint már most „szikrázik” a tér – közelrepülések, provokatív manőverek mindennaposak.