Antiszemita jelképek miatt visszavonta az iszlám diákszövetség státuszát egy német egyetem

A Christian Albrechts Egyetem július 16-án bejelentette, hogy visszavonja az Iszlám Egyetemi Csoport (IHG) hivatalos státuszát, amely az intézményben tartott májusi Iszlám Hét szervezője volt. A döntés hátterében számos botrányos esemény áll, többek között egy szélsőséges nézeteket képviselő osztrák vendégelődó meghívása, antiszemita tartalmak és szegregációra utaló kérések a rendezvényeken. Az egyetem közleménye szerint a csoport belső szervezeti folyamatai is komoly hiányosságokat mutattak, ami tovább gyengítette a bizalmat az IHG iránt. A német alkotmányvédelmi hivatal is figyelemmel kísérte az eseményeket, és a vizsgálatok után a visszaéléseket nem tudták megcáfolni. Az egyetem további lépéseket is kilátásba helyezett a csoporttal és vezetőivel szemben.

Fotó: https://www.uni-kiel.de/ Az intézkedés egy több hónapja tartó vizsgálatsorozat végkifejlete, melynek során az egyetem vezetősége súlyos aggályokat észlelt az IHG működésével és tevékenységeivel kapcsolatban – írja a Brussels Signal. Az egyetem május elején, az Iszlám Hét keretében tartott rendezvény-sorozatán kezdődtek a problémák. A helyi sajtó és szemtanúk szerint több vitatható eset is történt, amelyek közül a leginkább megosztó volt a neves osztrák szalafista, Sertac Odabas meghívása vendégelőadóként. A szalafizmus az iszlám fundamentalista irányzataként ismert, amely Németországban különösen érzékeny téma, mivel alkotmányvédelmi megfigyelés alatt áll. A rendezvényen egy könyvesstandot is felállítottak, ahol szalafista irodalom volt elérhető, ami további aggodalmakat keltett az egyetem és a közvélemény körében. Emellett panasz érkezett arról, hogy az IHG tagjainak laptopjain antiszemita jelképek jelentek meg. Az eseményeken továbbá a férfiak és nők elkülönített ülésrendje is megvalósult, amit diszkriminatív gyakorlatként értékeltek. Az egyetem azonnal kivizsgálta az ügyet, különösen miután június 19-én értesítést kapott a német alkotmányvédelmi hivataltól. Catherine Cleophas, az egyetem alelnöke közölte, hogy a vizsgálat során a felmerült visszaéléseket nem tudták cáfolni, és nyilvánvalóvá vált, hogy az IHG nem képes önállóan, a szabályoknak megfelelően működni és eseményeket szervezni. A Christian Albrechts Egyetem igazgatótanácsának nyilatkozata szerint az egyetem részéről a csoportba vetett bizalom végleg megrendült, ezért az IHG elveszíti hivatalos hallgatói csoport státuszát. A jövőben nem használhatja az egyetem épületeit és digitális infrastruktúráját sem, és további szankciókat helyeztek kilátásba, amelyek között szerepelhet a kizárás és jogi eljárások megindítása is.

Sabine Sütterlin-Waack tartományi belügyminiszter a tartományi parlamentben arról számolt be, hogy az alkotmányvédelmi hivatal már a rendezvény alatt figyelemmel kísérte az eseményeket, mivel az Iszlám Hét tartalma népszerű volt a németországi fundamentalista iszlám körökben. Ez a döntés egyértelmű figyelmeztetés lehet az egyetemeknek arra, milyen következményekkel járhat, ha radikális vagy diszkriminatív nézeteket valló hallgatói csoportokat támogatnak. Az ügy emellett újra felszította a vitát a vallásszabadság és az egyetemi közösségek felelőssége között, különösen a fundamentalizmus elleni küzdelem szempontjából.



