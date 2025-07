Hirtelen áradás sodorta el a Nepált Kínával összekötő Barátság Hídját, a természeti katasztrófának több eltűntje is van. Az árvíz nemcsak a két ország közötti legfontosabb átkelőt semmisítette meg, de legalább 18 embert is magával ragadott, köztük nepáliakat és kínaiakat. A mentés folyamatban van, a helyszínre katonai helikoptert is bevetettek, és a kereskedelmi kapcsolat is megszakadt az érintett szakaszon.

Legkevesebb 18 embert sodort magával, és elmosta a Nepál és Kína közötti összeköttetést biztosító legfontosabb hidat kedden a monszuneső okozta árvíz – közölték a nepáli hatóságok. Árvíz mosta el a Nepált Kínával összekötő hidat, sokan eltűntek (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash A két országot összekötő Bhotekoshi folyó áradása kedden hajnalban Rasuwagadhinál lerombolta a Barátság Hídját, amely a fővárostól, Katmandutól mintegy 120 kilométerre északra található. Az árvíz az eddigi hivatalos jelentések szerint 18 embert ragadott magával, folyik a kutatás a természeti katasztrófában eltűnt emberek után. A mentésben egy katonai helikopter is részt vesz, amellyel a csak levegőből megközelíthető helyekről menekítik ki az embereket. A helyi rendőrség közlése szerint 95 ember vesz részt a mentésben, várhatóan további mentők csatlakoznak hozzájuk. Az ár számos házat is elmosott, és határellenőrzésre várakozó kamionokat is magával ragadott. A határállomáson több száz Kínából importált elektromos autó is parkolt. Az eltűnt 18 személy közül 12 nepáli, hat kínai állampolgár volt a nepáli katasztrófavédelmi hatóság tájékoztatása szerint. Monsoon floods sweep away 18 people and the main bridge linking Nepal to China https://t.co/bgBdCwaehm pic.twitter.com/jVyBnDYhhL — The Independent (@Independent) July 8, 2025 A megsemmisült híd miatt ezen az útvonalon keresztül leállt a Kínából Nepálba irányuló kereskedelem. A hosszabb, alternatív útvonalon az árukat Kínából Indiába szállítják, és így jutnak el Nepálba. A monszunesőzés júniustól szeptemberig tart, és gyakran okoz az infrastruktúrát károsító, és életeket veszélyeztető súlyos áradásokat Nepálban.

