Üzbegisztán és Kazahsztán is belép az atomenergiát alkalmazó országok elit klubjába

Taskent, Üzbegisztán - Kép: Hárfás Zsolt

Üzbegisztánban kis moduláris egységek épülnek

Üzbegisztán a világ más országaihoz hasonlóan nagy kihívásokkal szembesül a villamosenergia-ellátás tekintetében. Az országban dinamikusan növekszik a gazdaság, ami a villamos energia iránti kereslet rohamos növekedését is jelenti. Az embereknek és az iparnak megfizethető árú áramra van szüksége, teljesíteni kell közben a klímavédelmi célokat és csökkenteni kell az ország gázfüggőségét is. Ebben a helyzetben tavaly májusban az üzbég kormány döntést hozott és megállapodott Oroszországgal 6 kis moduláris egység építéséről. A hírek most pedig arról is szólnak, hogy üzbég-orosz megállapodás született a két új VVER-1000 típusú blokk építéséről.

Üzbegisztán döntése az orosz SMR technológia vonatkozásában nem meglepő, miután vezető szerepet tölt be a Paks II. Atomerőművet építő Roszatom ezen a téren is. Oroszország legészakibb városában, Pevekben már 5 éve kereskedelmi üzemben termel a világ első és egyetlen kis moduláris atomerőműve, a Lomonoszov akadémikus nevét viselő úszó atomerőmű, amely a legzordabb éghajlati viszonyok között is, biztonságosan és hatékonyan működik, az üzemeltetési tapasztalatok pedig kiválóak. Az orosz Roszatom az üzemeltetési tapasztalatok felhasználásával folyamatosan fejleszti a kis moduláris reaktor technológiát. A jakutföldi Uszty-Janszki járásban már épül Oroszország – és egyben a világ – első szárazföldi SMR-alapú atomerőműve, amelynek „szíve” az új generációs orosz atomjégtörőkön már jól bevált 3+ generációs, RITM-200 típusú reaktor lesz.

Üzbegisztánban hat RITM-200N típusú, egyenként 55 MW villamos teljesítményű, összességében 330 MW kapacitású kis moduláris egységből álló atomerőmű épül, amelyek tervezett üzemideje akár 60 év is lehet. A RITM-200N olyan típus, amely a „polcról levehető”, azaz sorozatban gyártható. Az oroszországi ZiO-Podolszk gépgyárban eddig 10 ilyen típusú kis moduláris egység készült atomjégtörők számára. Ebből 8 egység az újgenerációs atomjégtörőkön (Arktika, Ural, Szibir és a Jakutia) biztonságosan üzemel.