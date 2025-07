Atomfegyverkezési verseny jöhet – de készen áll rá a világ?

A hidegháború végének erőegyensúlyra gyakorolt hatásai

A hidegháború utáni közeledés 2000-es években kezdődő megfordulásával azonban ezen a téren is fokozatos fordulat állt be. Kína jelentősen növelte nukleáris fegyvereinek a számát, Oroszország pedig új típusú rakéták fejlesztésébe fogott, arról nem is beszélve, hogy országok egész sora tett szert hiperszonikus, azaz a hangsebességnél 5–10-szer gyorsabban haladó rakétákkal való csapásmérő képességre.

Az Egyesült Államok, különösképpen Donald Trump elnökségei idején sérelmezte az erőviszonyok ilyen jellegű átalakulását és a hidegháború utáni amerikai hegemónia fokozatos erózióját.

Trump első elnöksége idején kezdeményezte az 1987-ben aláírt, a közepes és rövid hatótávolságú rakéták felszámolásáról szóló szerződés – angol rövidítése szerint INF-szerződés – felmondását. Ez a szerződés a szárazföldi indítású, 500 és 5500 kilométer közötti hatótávolságú rakétákra vonatkozott, és az amerikaiak úgy vélték, Oroszország megsérti azok feltételeit az olyan, formálisan az egyezmény hatályán kívül eső fejlesztéseivel, mint az Iszkander-rakétarendszerek. Orosz részről is elhangzottak hasonló kifogások, ugyanakkor abban mindkét fél egyetértett, hogy az egyezmény mellett elhaladt a valóság: más országok sora, köztük atomhatalmak, ugyanis jelentős arzenálra tettek szert éppen ebben, – a sebességük, röppályájuk, az indítóeszközök mobilitása és a célpontig megteendő út viszonylagos rövidsége miatt – a rakétaelleni védekezés számára talán legkellemetlenebb kategóriában. Trump mind az INF, mind a nukleáris fegyverek korlátozására és ellenőrzésére vonatkozó New START-szerződés kapcsán felvetette Kína jelentős fejlődését a dokumentumok által érintett fegyverek területén, utóbbi esetben pedig szerette volna elérni, hogy az oroszok vegyék rá Pekinget a korlátozásokhoz való csatlakozásra. Az INF-szerződést 2019-ben Washington és Moszkva is felmondta, Joe Biden hatalomra kerülésével viszont a New START-ot az utolsó pillanatban meghosszabbították, hogy aztán 2023-ban válaszul Ukrajna Washington általi támogatására az oroszok a maguk részéről mégis felfüggesszék. Az INF-szerződés felmondása óta pedig mindkét ország kifejlesztett olyan fegyvereket, amelyek a szerződés szerint tilalom alá estek volna. Amerikai részről a hiperszónikus ballisztikus rakéta, a Dark Eagle emelhető ki, orosz részről pedig az az Oresnyik, amely akkor vált hírhedté, amikor válaszul az amerikai ATACMS-rakéták oroszországi célpontok elleni bevetésének Ukrajna számára való engedélyezésére élesben vetették be Dnyipro városa ellen.