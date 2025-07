Itt a várva várt folytatás! Mutatjuk az első fotót Az ördög Pradát visel 2-ből!

Végre hivatalosan is készül az Az ördög Pradát visel 2! Anne Hathaway a közösségi médiában mutatta meg Andy Sachs karakterének első fotóját a forgatásról – Variety. A folytatásban Hathaway mellett visszatér Meryl Streep a legendás Miranda Priestly szerepében, Emily Blunt és Stanley Tucci is, valamint az első rész rendezője, David Frankel és a forgatókönyvíró Aline Brosh McKenna is újra a csapatban van.

Anne Hathaway ismét Andy Sachs szerepében, az „Az ördög Pradát visel 2” forgatásáról megosztott első hivatalos fotón.

Fotó: 7e Art/20th Century Fox

Az ördög Pradát visel 2: miről szól majd a folytatás?

A történetet még szigorú titok övezi, de a Variety szerint Miranda Priestly ezúttal a hanyatló magazinpiacon próbálja megőrizni hatalmát, miközben egykori asszisztense, Emily (Blunt) immár luxusipari vezetőként áll vele szemben, a reklámbevételekért folyó küzdelemben. Andy Sachs sorsa egyelőre rejtély – a folytatásból derül ki, mi történt vele azóta, hogy hátat fordított a Runway világának.

Az új szereplők között lesz Kenneth Branagh, aki Miranda férjét alakítja, valamint Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak és Pauline Chalamet. A Broadway színpadokról ismert Helen J. Shen és Conrad Ricamora is csatlakoznak, és visszatérnek az első rész mellékszereplői, Tracie Thoms (Lily) és Tibor Feldman (Runway kiadói elnök) is.

Az „Az ördög Pradát visel 2” bemutatója 2026. május 1-jén lesz világszerte, a 20th Century Studios és a Disney forgalmazásában.