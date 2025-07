Hatalmas porvihar pusztított Belgrádban - videó

Több ország is megszenvedte az ítéletidőt. A napokban különösen szélsőséges időjárási viszonyok alakultak ki a Balkán térségében. A viharos körülmények nemcsak anyagi károkat, hanem baleseteket is okoztak, sőt, a teherautó-forgalmat is befolyásolták egyes helyeken. A károk mértéke több térségben is jelentős volt.

A Balkán több pontján is váratlanul csapott le a vihar: Horvátországban jégeső rongált meg több városi létesítményt. A balkáni ország kikötővárosában, Splitben egy komp balesetet okozott, amely során egy üres hajó elsüllyedt. A baleset hajnali 4:15 körül történt, és legalább három sérültről számoltak be. Eközben Szerbiában több száz tűzeset alakult ki a perzselő hőség miatt - írja az AP Nnews. A vihar a balkáni térséget sem kerülte el - Fotó: DJORDJE SAVIC / ANADOLU AGENCY Balkán országait szélsőséges időjárás sújtja Horvátországban a hirtelen jött vihar heves jégesőt és orkánerejű szelet hozott. Splitben a Poljud stadion teteje is megrongálódott, miközben a kikötőben egy komp elszabadult, és nekicsapódott több hajónak – az egyik ezek közül elsüllyedt. Szerbiában ezzel párhuzamosan a hőség következtében több száz tűzeset történt, amelyek főként erdős területeket érintettek. A hatóságok azonnal megkezdték az oltási munkálatokat. Az extrém időjárás nemcsak lakóépületeket rongált meg, hanem a közlekedésben is fennakadásokat okozott. Több teherautó és jármű elakadt az esőzések, vízátfolyások vagy a viharos szél miatt. Az elmúlt napok időjárása nemcsak Magyarországot, hanem a környező országokat is érintette – Szlovéniában például havazásra is sor került. Belgrádot egy hirtelen jött porvihar lepte el, mutatjuk a megdöbbentő felvételt: @anastasij.aaaa #beograd #stregisbgw ♬ original sound - enzigraa

