Újabb holttesteket találtak az iskolába csapódó vadászrepülőnél

A bangladesi légierő kínai gyártmányú F-7 BGI vadászrepülőgépe hétfőn csapódott be a főváros északi részén található kétszintes Milestone School and College-ba. Előző este 19 halálos áldozatról és több mint 170 sérültről számoltak be, de az éjszaka folyamán többen belehaltak súlyos sérüléseikbe.

Nőtt a bangladesi légierő iskolára zuhant repülőgépe miatt elhunytak száma Fotó: ABDUL GONI / AFP

Mohammad Junusz bangladesi miniszterelnök szóvivője elmondta, hogy

a 27 halálos áldozat között 25 gyermek van, és a gép pilótája is életét vesztette.

Hozzátette, hogy 78-an kórházi kezelésre szorulnak, sokan az égési sérüléseik miatt, az iskolában keletkezett tűz miatt. A bangladesi hadsereg sajtóosztályának közlése szerint a baleset röviddel a gyakorlógép felszállása után következett be.