Az ukrán katonai hírszerzés vezetője beismerte a kényszersorozást

Beismerő vallomás hangzott el, az ukrán katonai hírszerzés vezetője szerint a kényszersorozások elől menekülnek az ukrán férfiak.

Budanov azt mondta, az orosz agresszorral szembeni harcban részt kell venni minden ukránnak, mint fogalmazott:

meg kell védenünk államunkat (Ukrajna), és nem menekülhetünk el a TCK (ukrán területi toborzási központ) elől

– ezzel elismerte, hogy a TCK tisztjei üldözik a „bujkáló” ukrán férfiakat. A kényszersorozás, tehát tény.

Az emberrablók dolgoznak

Ahogy arról korábban beszámoltunk dél-ukrajnai Mikolajiv egyik piacán egy férfit próbáltak betuszkolni egy autóba a toborzók, azonban szembetalálták magukat a helyi asszonyok haragjával.

Meghalt egy magyar a toborzók terrorja miatt

Az ukrán toborzótisztek elraboltak és agyonvertek egy magyart, Sebestyén Józsefet az esetről több videót is közöltünk korábban. A beregszászi magyar férfit erőszakkal sorozták be, majd a toborzótisztek halálra verték. Egy nyilvánosságra került videón látható, hogy az ukrán emberrablók kegyetlenül kínozták a kárpátaljai magyar férfit, és a toborzótisztek és Sebestyén József beszélgetése is hallható.

1. személy: „Ha kiengedjük a városba ott is így fog mászni?”

2. személy: „Nem, egyből lábra áll majd.”

József: „Nem bírom tovább. Nem bírom! Videót készítetek?"

1. személy (kárpátaljai ruszin akcentussal): Szveta, gyere, gyógyítsd meg őt.

József: Igen, elfogadom, hogy segítsen.

2. személy: Mindjárt jön a Szveta, mindjárt meg...a őt.

József: Jöjjön a Szveta, tényleg nagyon rosszul vagyok.

1. személy: Gyere ide, Szveta, itt meg kell oldani valamit.

