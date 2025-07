Tragikus, kiderült, mennyi gyerek születik bevándorlóktól

A brit statisztikai hivatal (ONS) friss adatai szerint Angliában a 2024-ben született gyermekek több mint 40 százalékának legalább az egyik szülője bevándorló hátterű volt. Ez a szám a korábbi évhez képest is emelkedést mutat, és egyre több politikai és társadalmi vita tárgyává válik a szigetországban.

A bevándorlók átrajzolják a brit demográfiát

Fotó: AFP

Nagyon gyorsan nő a bevándorlók gyerekeinek aránya

Az ONS jelentése alapján 2024-ben 594 677 élveszületést regisztráltak Angliában és Walesben, ami 0,6 százalékos emelkedést jelent az előző évhez képest. Ez az első növekedés 2021 óta. Az élveszületések 40,4 százalékánál legalább az egyik szülő külföldön született, míg ez az arány 2023-ban még „csak” 38,2 százalék volt. A walesi adat is növekedett, 17,5-ről 19,4 százalékra.

A nem az Egyesült Királyságban született anyák által világra hozott gyermekek aránya szintén emelkedett, a 2023-as 31,8 százalékról 33,9 százalékra nőtt.

Az adatok szerint a legtöbb gyermeket indiai származású nők szülték (26 146), őket követték a pakisztáni (21 524) és a nigériai anyák (14 671). A tíz leggyakoribb származási ország között szerepel még Románia, Banglades, Lengyelország, Ghána, Afganisztán, Albánia és Irak is.

Heves társadalmi vita övezi a jelenséget

A migráns szülőktől született gyermekek aránya továbbra is Londonban a legmagasabb, ahol a City of London kerületben az újszülöttek 84,4 százalékának legalább az egyik szülője nem brit születésű. A fővároson kívül Luton városa emelkedik ki, ahol az arány 78,9 százalék. A legnagyobb növekedést azonban nem Londonban, hanem a West Midlands régióban mérték. Ott 37,6-ról 41,2 százalékra nőtt az arány egyetlen év alatt. A friss számok a brit társadalom etnikai átalakulásáról szóló vitát is felerősítették. Matt Goodwin professzor, aki korábban még bírálta a tömeges migráció ellenzőit, mára maga is a gyors demográfiai átalakulás veszélyeiről beszél.

Elmondása szerint 2003-ban még csak 18,6 százalék volt a külföldi születésű anyák aránya, ez mára azonban közel megduplázódott.

A miniszterelnök, Keir Starmer májusi beszédében maga is elismerte, hogy a tömeges bevándorlás nem hozta meg a várt gazdasági előnyöket, és Nagy-Britanniát „az idegenek szigetévé” változtathatja. Baloldali aktivisták és párttársai azonban nyomást helyeztek rá és rasszistának titulálták kijelentését, ami miatt Starmer később bocsánatot kért.