Börtönben is ült a magyargyűlölő Razsó Zoltán?

„Razsó Zoli, az új tv sztár, pénzbehajtó volt, szabadon jár kel, a beregszászi piacon látjuk. A területvédelmi egységeknél szolgált, köztudottan rendőrspicli” – írta egy neve elhallgatását kérő beregszászi férfi. A kárpátaljai városban akkora felháborodást váltott ki Razsó nyilatkozta, hogy a helyeik tombolni kezdtek azon, hogy Razsó, aki azt hazudta, hogy az agyonvert Sebestyén Józsefen nem voltak halálakor sérülések ápolóként mutatkozhat be.

Razsó Zoltán Fotó: Facebook

Razsó ukrán iskolába járt, régóta gyűlöli a magyarokat

Beregszászi forrásaink szerint Razsó Zoltán évtizedekkel ezelőtt nyolc év börtönt kapott emberölésért Ukrajnában, de Magyarországon is volt már börtönben. Ezért is utálja a magyarokat – fogalmazott a forrás. Ugyanakkor egyesek szerint „élvezi a háborút”, Afganisztánban is volt katona.

Razsót ukrán iskolába járatták. Túl sok köze már gyerekkorában sem volt a magyarokhoz.

Forrásaink szerint az agyonvert Sebestyén Józseffel nem találkozhatott a beregszászi kórházban, ugyanis nem is azon az osztályon dolgozik. Ráadásul ápolói végzettsége sincs. Razsó Zoltán a 2017 novemberi füstgránátos, fáklyás magyarellenes, beregszászi felvonulás főszervezőivel is kiváló kapcsolatot ápol, akivel együtt szolgáltak az ATO-ban, vagyis a terrorellenes kelet-ukrajnai harcokban.

Mint ismert, 2017-ben magyarellenes felvonulást és megfélemlítő akciót szervezett Razsó Zoltán barátja, Vaszil Vovkunovics a kárpátaljai kisvárosban. Vovkunovics a helyi Szvoboda párt vezetője, akivel Razsó közösen alakított veteránegyesületet.

Razsót Kárpátalján magyarul tudó ukránnak tekintik

Ugyanabban az interjúban, amelyben Razsó Zoltán is megszólalt, szintén nyilatkozott Lengyák Sándor katonai blogger, akit magyarként mutattak be, de az interjúban az emberrabló TCK-t védte, egy POHUJ, vagyis nekem „Egyf@sz minden” vagy „le se b@szom” feliratú pólóban. Lengyák Sándor és Razsó Zoltán mint magyarok, Kárpátalján ismeretlenek. Inkább magyarul is tudó ukránoknak tekintik őket, akiket a közösség soha nem fogadna be soraiba.

Nyugati magyar-ellenes médiainvázió ukrán szervezéssel Kárpátalján

Kárpátalján a 2014-es Majdan óta valóságos nyugati médiainvázió van, a sajtó képviselőit az ukrán hatóságok előszeretettel viszik a „magyar rezervátumba”, hogy azok aztán megírják, hogy a kárpátaljai magyarokkal csak a baj van: szeparatisták, elégedetlenek, miközben Kijev csak a kedvükben szeretne mindennel járni.

Nem titok az sem, hogy az SZBU minden segítséget megad számukra a különböző álcivil szervezeteken keresztül, az útjukat pedig erősen ajánlott segíteni a helyi állami hivatalnokoknak is.

Úgy tudni, hogy az egyik legnagyobb médiaszervező, aki Kárpátaljára irányítgatja a nyugati stábokat, az a Soros-pénzekből élő Dmitro Tuzsanszkij, aki korábban magyarellenes írások tömkelegét jelentette meg a különböző ukrán médiumokban, köztük az Ukrajinszka Pravdában, ahol a szintén magyarellenes Szerhij Szidorenko dolgozik. Tuzsanszkij a Facebookon „nyomta fel” a Beregszászi Konzulátust is anno, ahol pár helyi magyar állampolgársági esküt tett. Bejegyzésében megjelölte az SZBU-t és Pavlo Klimkin akkori külügyminisztert is egy-egy cikk alatt, hogy azok vizsgálják ki az ügyet. Végül akkor az ukránok kitiltottak egy magyar konzult is. Egyes információk szerint Tuzsanszkij Zelenszkij alatt magyar-szakértő lett Kijevben, az Ukrán Külügyminisztériumban.