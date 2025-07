Monica Bellucci botrányfilmje tömeges rosszullétet váltott ki a mozikban

A Visszafordíthatatlan nemcsak történetével, hanem formanyelvével is sokkolta a közönséget, amikor 2002-ben bemutatták a Cannes-i Filmfesztiválon. A botrányfilm nézők százait kényszerítette távozásra, sőt sokakat orvosi ellátásban kellett részesíteni. Gaspar Noé alkotása egy látszólag egyszerű történetet mesél el egy párkapcsolati tragédiáról, ám olyan vizuális és hanghatásokat használ, amelyek szó szerint fizikailag is megviselik a nézőt. A „Straight Cut” verzió, amely a kronológiai sorrendet követi és rövidebb, de még így is brutális élményt nyújt.

A Visszafordíthatatlan (2002) botrányfilm Monica Bellucci főszereplésével, Cannes-ban sokkolta a közönséget.

Fotó: ROMAIN DOUCELIN / NurPhoto

Miért vált kultikussá ez a botrányfilm, amely nézőket ájult el?

A Visszafordíthatatlan Vincent Cassel és Monica Bellucci főszereplésével készült, és már bemutatója idején is sokkoló erejű volt. A film hosszú, vágás nélküli jelenetekkel, forgó kameramozgásokkal és nyomasztó hangdizájnnal idéz elő fizikai rosszullétet. A Cannes-ban bemutatott vetítésen mintegy 250 ember hagyta el a termet, többen elájultak, és még a helyi tűzoltóság is beavatkozott. Egyes országokban – például Új-Zélandon – be is tiltották.

2019-ben Gaspar Noé egy új vágást, az Irreversible – Inversion Intégrale című verziót készítette el, amely kronológiai sorrendben mutatja a történetet. Bár rövidebb, a rendező szerint ez a változat még traumatikusabb. A Rotten Tomatoes értékelései alapján a „Straight Cut” kritikai fogadtatása pozitív volt, de csak kevesen látták eddig.