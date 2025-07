Bravúros szökés a börtönből – ilyen trükkre senki sem számított

A francia büntetés-végrehajtási szolgálat vizsgálatot indított, miután egy fiatal férfi pénteken megszökött a Corbas-i börtönből – számolt be róla a BFMTV. A szökevény több börtönbüntetését is töltötte, és egy bűnszervezeti ügyben is nyomozás folyt ellene. A bravúros szökés azonban mindenkit meglepett.

Bravúros szökés: a rab cellatársa bőröndjében rejtőzött el, így hagyta el észrevétlenül a lyoni börtönt.

Fotó: Unsplash

Bravúros szökés egy bőrönd segítségével

A hatóságok szerint a szökés úgy történt, hogy az elítélt kihasználta cellatársa szabadulását, és annak csomagjába bújva jutott ki a börtönből. A felszabadult rab bőröndjében megbújó férfit senki nem vette észre az ellenőrzés során, így sikeresen kijutott a létesítményből.

A rendőrség jelenleg is keresi az elítéltet, és párhuzamosan belső vizsgálatot is elrendeltek. A lyoni ügyészség külön nyomozást indított az ügyben, amely jelentős biztonsági kérdéseket vet fel a francia börtönrendszer működésével kapcsolatban.