Tényleg férfi lenne Brigitte Macron?

Brigitte Macron nemi identitásáról szóló összeesküvés-elmélet 2021 decemberében robbant be a francia közbeszédbe, majd egy bírósági ítélet nyomán újabb fordulatot vett. Amint arról korábban beszámoltunk, a párizsi fellebbviteli bíróság felmentette Amandine Roy látót és Natacha Rey YouTube-bloggert, akik azt állították, hogy a first lady Jean-Michel Trogneux néven született férfiként. Az ügyre az érintett is reagált, fellebbezést nyújtott be az ítélet ellen – írja a Magyar Nemzet.

Brigitte Macron. Fotó: Alain Jocard. Forrás: AFP

Brigitte Macron akkor most férfi, vagy nő?

A fracia fist lady hírhedt rágalmazási ügye újra reflektorfénybe helyezte a személye körüli kínos pletykát, amelyre persze az internetezők is reagáltak a közösségi oldalakon. Fotók és mesterséges intelligencia által generált videók is megjelentek Emmanuel Macron feleségéről, amelyek „bemutatják”, hogyan vált férfiból nővé.