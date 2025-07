Áll a bál a briteknél, az eddigi legérzékenyebb titkosszolgálati adatszivárgást tárták fel

A The Sun értesülései szerint több mint 100 fő, köztük az MI6 hírszerzőinek, elit katonai egységek tagjainak és magas rangú tiszteknek az adatai is szerepeltek abban az e-mailben, amelyet 2022 februárjában egy védelmi minisztériumi alkalmazott véletlenül rossz címzetteknek küldött el. A dokumentum a brit menekültügyi programban részt vevő afgánok személyes adatait is tartalmazta, írta az AP.

A Titkos Hírszerző Szolgálat, más néven az MI6 központja Londonban (Fotó: NurPhoto/AFP/Alberto Pezzali)

Az ügy hosszú ideig teljes titokban maradt: a brit kormány csak 18 hónappal később értesült a szivárgásról, amikor egy ismeretlen felhasználó közzétette az adatok egy részét a Facebookon, és azzal fenyegetőzött, hogy nyilvánosságra hozza az egész listát. Ezt követően egy titkos művelet keretében több ezer afgánt menekítettek ki az Egyesült Királyságba.

A londoni legfelsőbb bíróság bírája, Martin Chamberlain kedden oldotta fel azt az úgynevezett „szupertilalmat” (super injunction), amely addig még azt is megtiltotta, hogy a média egyáltalán tudósítson a szivárgásról. Ezzel lehetővé vált az afgánok adatainak kiszivárgásáról szóló tudósítás, ugyanakkor a bíró továbbra is tiltotta, hogy a brit katonák és hírszerzők kilétére vonatkozó részleteket a média közölje.

A botrány súlyosságát az is növeli, hogy a brit kormány a kezdetektől fogva igyekezett eltitkolni az incidenst, miközben az érintettek közül sokan életveszélyben érezhették magukat.

A program keretében eddig mintegy 4 500 afgánt – köztük 900 kérelmezőt és hozzávetőleg 3 600 családtagot – telepítettek le az Egyesült Királyságban, és a tervek szerint a végéig 6 900 embert fognak áttelepíteni, mintegy 850 millió font költséggel.

Egy tálib férfi (Fotó: AFP/Wakil Kohsar)

A brit védelmi miniszter, John Healey a parlamentben bocsánatot kért a történtekért. Ugyanakkor a kormány arra hivatkozik, hogy egy független vizsgálat szerint az adatszivárgás nem jelentettek jelentős többletkockázatot az afgán kérelmezők számára.

A britek 2001 után, az al-Káida és a tálibok elleni nemzetközi katonai művelet részeként küldtek csapatokat Afganisztánba. A legnagyobb kontingensük 2014-ig Helmand tartományban teljesített szolgálatot. A végleges kivonulás 2021-ben történt, a tálib hatalom visszavétel idején. Azóta a nyugati országok igyekeznek kimenekíteni azokat, akik segítették őket a húsz évig tartó konfliktus során.