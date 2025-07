Brüsszel feszülten készül a kínai csúcstalálkozóra

Kína az Egyesült Államokat figyeli, Európát gyengének tartja

Elemzők szerint a kínai fél úgy érzi, most előnyösebb pozícióban van. Donald Trump amerikai elnök májusi tárgyalásai során jelentősen csökkentette a Kínára kivetett 145 százalékos vámokat, sőt engedélyezte a Nvidia H20 mesterséges intelligencia-chipek exportját is. Kína ezt győzelemként könyvelte el, és úgy látja, hogy miközben sikeresen egyezkedik Washingtonnal, Európát a belső megosztottság és a külső nyomás meggyengítette.

A hangulat rendkívül borúlátó Európában a csúcstalálkozóval kapcsolatban

– nyilatkozta Mathieu Duchatel, a párizsi Institut Montaigne elemzője.

Kínában úgy érzik, hogy az Egyesült Államok és az EU közötti kapcsolat megbillent, és most próbálják kihasználni a pillanatot.

– tette hozzá. Ezt a benyomást erősíti az is, hogy Peking színfalak mögötti frusztrációját fejezte ki az európai vezetők ismétlődő Ukrajna-témájú kritikái miatt. Kínai tisztviselők továbbra is tagadják, hogy cégeik kettős felhasználású eszközöket szállítanának Oroszországnak, és úgy vélik, hogy Brüsszelnek ehelyett a kölcsönös gazdasági érdekekre kellene koncentrálnia. Bár a szembenállás egyre látványosabb, nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy az EU és Kína a világkereskedelem és a globális GDP több mint 30 százalékát adják közösen. A két fél közötti árucsere 2024-ben meghaladta a 845 milliárd eurót, az export-import mérleg azonban súlyosan eltolódott Kína javára. Az EU 213 milliárd euró értékben exportált Kínába, míg 519 milliárd értékben importált onnan. Ezért is tartja Brüsszel létfontosságúnak, hogy „kiegyensúlyozott, viszonosságon alapuló és kölcsönösen előnyös kereskedelmi kapcsolatot” alakítson ki, ahogy azt az Európai Bizottság közleménye is hangsúlyozta.