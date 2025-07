A szakértői vélemények is lesújtóak von der Leyen Trumpnak tett ígéretéről

A skóciai tárgyalásokon vasárnap bejelentett megállapodás elsőre áttörésnek is tűnhetett volna: Trump azt ígérte, hogy az EU-termékekre kivetni tervezett vámtarifákat 15 százalékra csökkenti. Cserébe Brüsszel több gigantikus vállalást is tett: az Európai Unió 750 milliárd dollár értékben vásárolna amerikai energiát, és 600 milliárd dollárt fektetne be az amerikai gazdaságba – többek között a védelmi iparba, írja az Exxpress.

Donald Trump amerikai elnök kezet fog Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, miután megállapodtak a két gazdaság közötti kereskedelmi megállapodásról

(Fotó: AFP/Brendan Smialowski)

Brüsszel nem tudja teljesíteni az ígéreteit

Már órákkal a bejelentés után világossá vált: a beígért 600 milliárd dolláros beruházás felett az Európai Bizottságnak nincs semmilyen tényleges kontrollja. Két magas rangú bizottsági tisztviselő elismerte, hogy ezek a befektetések kizárólag magáncégektől származnának – közpénzek, ösztönzők és határidő nélkül.

Egy EU-s tisztviselő a Politico-nak így nyilatkozott: „Ez olyasmi, amit az EU mint közintézmény nem tud garantálni. Csak vállalati szándékokon alapul.”

Vagyis: Brüsszel olyat ígért, amit nem tud sem irányítani, sem kikényszeríteni – sem garantálni.

Jogilag sem állja meg a helyét

Walter Obwexer európai jogi szakértő (Innsbrucki Egyetem) szerint sem lehet szó hivatalos megállapodásról.

„Ez nem valódi kereskedelmi egyezmény, csupán egy politikai kompromisszum, amelynek nincs jogi kötőereje” – nyilatkozta.

A Bizottság ilyen horderejű vállalásokat csak a tagállamok felhatalmazásával tehetne – ilyen felhatalmazás viszont nincs. A beruházásokhoz és energiaimporthoz a tagállamok együttműködésére lenne szükség – azonban a politikai akarat egyre gyengül. Franciaország ipari minisztere, Marc Ferracci „további tisztázásra szoruló kérdésekről” beszélt, míg Németországból „újratárgyalásokat” sürgetnek.

Ursula von der Leyen „jó megállapodásnak” nevezte a Trumppal kötött megállapodást (Fotó: AFP/Brendan Smialowski)

Európa fizetne Amerika kedvéért?

A megígért 600 milliárd dolláros amerikai befektetés sokak szerint Európának ártana a legjobban. Ha a kontinens magánvállalatai ezt az összeget az Egyesült Államokba irányítják, akkor ezek a források hiányozni fognak az európai kutatásból, infrastruktúrából, iparból és védelemből.

„Ez a megállapodás leginkább színpadi előadásnak tekinthető” – mondta Nils Redeker, a Jacques Delors Központ munkatársa.

„Az EU nem Kína – nem írhatja elő a cégeknek, hogy mennyit fektessenek be Amerikában.”