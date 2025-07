Brüsszel szándékosan félrenéz Kijev érdekében?

2025. július 22-én fogadta el az ukrán parlament, majd még aznap Volodimir Zelenszkij elnök is aláírta Ukrajna új törvényét, amely csökkenti a korrupcióellenes ügynökségek függetlenségét. Az új jogszabály széles hatáskörrel ruházza fel a legfőbb ügyészt az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) felett. Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen hivatalos magyarázatot kért Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől az új korrupcióellenes törvény elfogadása után, amely komoly közfelháborodást váltott ki Ukrajnában. A bizottság szóvivője szerdán közölte, hogy Von der Leyen mély aggodalmát fejezte ki a törvény miatt, mivel az megszünteti a korrupcióellenes szervek függetlenségét. A törvényt Zelenszkij kedden írta alá, ami után több ukrán nagyvárosban is emberek vonultak az utcára, tiltakozva a döntés ellen. A demonstrálók szerint a jogszabály veszélyezteti az igazságszolgáltatás és az elszámoltathatóság alapjait. Korábban az Origón is írtunk arról, miért veszélyes a korrupcióellenes rendszer leépítése.

Brüsszel magyarázatot vár Ukrajnától a botrányos új törvény miatt

Fotó: JONAS ROOSENS / ANP MAG

A brüsszeli politikusok, köztük Von der Leyen és Manfred Weber hosszú ideje hangoztatják, hogy Ukrajnának az EU-ban a helye és készen állnak az uniós csatlakozásra. A kérdés adott: a brüsszeli politikusok nem vették észre, mi folyik Ukrajnában, vagy elferdítették az igazságot, amikor követendő példaként hivatkoztak az ukrán demokráciára?

Mi vagyunk Európa pártja, mi vagyunk a jogállamiság pártja, és mi vagyunk Ukrajna támogatásának pártja

– mondta Weber.

Zelenszkij a törvény védelmében elmondta:

Mindannyiunknak egy közös ellensége van: az orosz megszállók. És ahhoz, hogy megvédjük az ukrán államot, kellően erős jogállamiságra van szükségünk, amely valódi igazságszolgáltatást garantál

– írja a The Brussels Times.

A The Kyiv Independent arról számolt be, hogy az OECD korrupcióellenes vezetője, Julia Fromholz már a jogszabály elfogadása előtt is arra figyelmeztetett, hogy a törvény veszélyt jelent Ukrajna nemzetközi hitelességére, sőt az OECD-hez való csatlakozásra is. Jogvédő szervezetek és az ukrán ellenzéki képviselők is bírálják a törvényt, szerintük a hatóságok célja a korrupcióellenes infrastruktúra szétverése. Ukrajna nemzetközi partnerei is aggodalmukat fejezték ki az új, vitatott törvény miatt.