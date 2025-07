Charlize Theron összejött egy 26 éves férfival

A 49 éves Oscar-díjas színésznő Alex Cooper műsorában vendégeskedett, ahol új filmjét, a The Old Guard 2-t népszerűsítette – de a beszélgetés jóval intimebb vizekre is evezett. Amikor a műsorvezető a legjobb szexuális tanácsára volt kíváncsi, Charlize Theron meglepő őszinteséggel válaszolt – írja a People magazin.

Charlize Theron szerint negyvenes éveiben találta meg azt a szabadságot, amit korábban nem ismert – ez a hálószobában is érezhető.

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Charlize Theron új oldala: kendőzetlenül beszélt egyéjszakás kalandjáról

Most egy kicsit beképzeltnek hangzom, de az van, hogy megtaláltam azt a szabadságot a negyvenes éveimben, amit korábban nem ismertem. Nem sok egyéjszakás kalandom volt, talán három az életemben, de nemrég együtt voltam egy 26 éves sráccal… és ki*****tt elképesztő volt!

Charlize Theron hozzátette, hogy az anyaság és a karrier mellett nem sok ideje jut randizásra, így ritka alkalom volt ez számára – de egyáltalán nem bánta meg.

A színésznő korábban olyan hírességekkel járt, mint Sean Penn, Stuart Townsend vagy Stephan Jenkins, de az utóbbi években egyedülállóként neveli két örökbe fogadott lányát, Jacksont és Augustot.

A podcast során azt is hangsúlyozta, hogy a nőknek jobban kellene figyelniük saját örömükre az ágyban:

„Sokszor hallom, hogy a határozott, magabiztos nők is inkább mások kedvéért tesznek dolgokat a hálószobában. Pedig ez nem így kellene legyen. Mondjuk ki: én is akarok orgazmust. Ennyi.”