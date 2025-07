A Dalai Láma az utódjáról beszélt

A száműzetésben élő tibeti vallási vezető, a Dalai Láma megerősítette, hogy halála után lesz utódja, ezzel eloszlatva a kételyeket a több mint 600 éves intézmény jövőjével kapcsolatban.

A Dalai Láma bejelentést tett a 90. születésnapján. Fotó: SANJAY BAID / AFP

A 90 éves vallási vezető egy várva várt videóüzenetben hangsúlyozta,hogy csak az általa alapított alapítvány - Gaden Phodrang Trust - nevezheti ki utódját, és „senki másnak nincs jogában beleavatkozni ebbe az ügybe”. Peking elutasította a Dalai Láma kijelentését, és azt mondta, hogy az utódját Kínán belülről kell választani, és azt a kormánynak jóvá kell hagynia - írja a BBC.

A Dalai Láma 90. születésnapját ünnepli, amely hétfőn kezdődött – a tibeti holdnaptár szerinti születésnapja –, és július 6-án fejeződik be, amikor hivatalosan is ünneplik. Az ünnepségen több mint 7 000 vendég vesz részt, köztük számos indiai miniszter. A hollywoodi színész, Richard Gere, aki hosszú ideje követi őt, szintén jelen lesz.

A Dalai Láma és Kína helyzete

A Dalai Láma, aki évtizedek óta Kínától független Tibeti Önkormányzatot képvisel, továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a Tibeti Buddhizmus vallási vezetője Kínán kívülről szülessen. Az események jelenlegi alakulása továbbra is nagy politikai és vallási vitákat generál, miközben Kína és a tibeti közösség közötti feszültségek továbbra is megoldatlanok.

Az Origo 2019-ben írt arról, hogy a Dalai Láma kórházba került, mellkasi fertőzéssel.