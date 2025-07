Deutsch Tamás: A paravánt Orbán Viktor félrerántotta

Politikai védőháló van Magyar Péter körül

A háttérbeszélgetésen Deutsch Tamás a Magyar Péter mentelmi ügyéről is beszélt, amely szerinte tipikus példája a brüsszeli kettős mércének. Mint elmondta, az Európai Parlament mentelmi bizottsága szándékosan húzza az időt, noha más ügyekben gyorsan képes dönteni.

Simán, minden gond nélkül ennek a kérdésnek a plenáris ülésre terjesztése mára megtörténhetett volna

– fogalmazott. Szerinte a halogatás tudatos politikai taktika, mivel a brüsszeli baloldal politikai projektként tekint Magyar Péterre, akit a választásokig mindenképp meg akarnak védeni. A képviselő emlékeztetett arra is, hogy hasonló módszereket alkalmaztak korábban Kovács Béla ügyében, aki Putyin kémje volt, mégsem került előzetes letartóztatásba, mert az EP feltételekhez kötötte a mentelmi jog felfüggesztését. Deutsch Tamás szerint a brüsszeli koalíció már meghozta a döntést, miszerint Magyar mentelmi jogát nem függesztik fel, bármilyen súlyos vád is merül fel ellene. Ez azonban – véli – nemcsak a jogállamiság elveit sérti, hanem példátlan politikai kivételezést is jelent. A háttérbeszélgetésből készült teljes anyagot a Magyar Nemzeten olvashatják.