A túlélők visszaemlékeztek a Donald Trump elleni merényletre

2024. július 13-án a pennsylvaniai Butler városában tartott kampányrendezvényen a 20 éves Thomas Matthew Crooks tüzet nyitott Donald Trump republikánus elnökjelöltre. Egyetlen lövedék találta el Trump fülét, arca véres lett, de ahelyett, hogy elszaladt volna, felemelt ököllel állt fel, és harcra buzdította híveit. A merényletre adott reakció mára az amerikai politikai történelem egyik ikonikus pillanatává vált.

A Donald Trump elleni merényletre emlékeztek vissza a túlélők

Fotó: AFP

A lövések pillanatát a helyszínen élte át JonDavid Longo, Slippery Rock város polgármestere is, aki épp a terhes felesége és anyósa mellett ült az első sorban.

Rávetettem magam a feleségemre, és azt kiabáltam mindenkinek, hogy húzódjanak fedezékbe

– idézte fel az amerikai The Sunnak.

Féltettem a várandós feleségem, az anyósom és a barátaimat

– tette hozzá. Longo elmondta, hogy csak napokkal a gyűlés előtt tudta meg, hogy felesége várandós, így különösen rettegve gondolt arra, mi történhetett volna. Az Afganisztánban szolgált veterán szerint sokan sokkos állapotban inkább videóztak, mintsem menekültek volna. Nem csak ő élt át pokoli perceket. Sue Tidwell, aki három hetet töltött épp Pennsylvania államban, élete első Trump-gyűlésére ment el.

Olyan volt, mintha szardíniák lettünk volna egy dobozban. Iszonyú meleg volt, emberek ájultak el körülöttem

– mondta. A lövéseket először tűzijátéknak hitte.

Azonnal földre vetettük magunkat, de még sokáig nem értettük, mi történik

– idézte fel.

A támadásban életét vesztette Corey Comperatore, egy tűzoltó, aki saját családját próbálta megóvni a golyózáportól. A titkosszolgálat mesterlövészei végül lelőtték a támadót, de az incidens súlyos biztonsági kérdéseket vetett fel. A titkosszolgálat akkori vezetője, Kimberly Cheatle 10 nappal később lemondott, és hat ügynököt felfüggesztettek. A hivatal utólag „operatív kudarcként” értékelte a történteket. A merénylet után néhány héttel újabb támadási kísérlet történt Trump floridai golfpályáján, de azt időben sikerült meghiúsítani.

Ki volt Thomas Matthew Crooks, és miért támadt?

A 20 éves Thomas Matthew Crooks a pennsylvaniai Bethel Park kisvárosából származott, és alig hagyott nyomot maga után. Nem volt jelen a közösségi médiában, és nem rendelkezett büntetett előélettel. Szüleivel, Mary Elizabeth és Matthew Brian Crooksszal élt. A fiatal Crooks 2022-ben végzett a Bethel Park High Schoolban, majd 2024 májusában megszerezte mérnöki diplomáját a Community College of Allegheny County-n. Korábban egy helyi idősek otthonában dolgozott étkezési kisegítőként.

Habár hivatalosan regisztrált republikánus volt, 2021-ben egy baloldali politikai szervezetnek is utalt 15 dollárt.

A hatóságok szerint az AR-15 típusú félautomata fegyvert, amellyel lőtt, az apja vásárolta meg legálisan legalább fél évvel a merénylet előtt. Azt azonban nem tudni, hogy Thomas hogyan jutott hozzá. A merényletkísérlet előtt egy éve tagja volt egy helyi lövészklubnak is. A támadás napján, 2024. július 13-án Crooks reggel egy barkácsáruházban létrát vásárolt, amellyel később feljutott egy épület tetejére, mintegy 130 méterre a titkosszolgálat biztonsági zónájától. Szintén aznap 50 darab lőszert is beszerzett, majd autójával elindult Butler felé. Este 6 óra 11 perckor, alig tíz perccel Trump színpadra lépése után, legalább nyolc lövést adott le az elnökjelölt és a tömeg irányába. Egy mesterlövész perceken belül tűzzel válaszolt, és lelőtte Crooksot. A támadás indítéka máig nem ismert. Az FBI egyedül elkövetett, belföldi terrorcselekményként kezeli az esetet. Bár Crooks telefonját és laptopját is lefoglalták és a virginiai Quanticóba küldték elemzésre, a nyomozók eddig semmilyen érdemi nyomot nem találtak, amely magyarázatot adna tettére.