Emlékszik még Donald Trump gyönyörű exfeleségére? Tiger Woods fogja oltár elé vezetni

A Page Six még márciusban számolt be róla először, hogy Tiger Woods és Donald Trump gyönyörű exfelesége, Vanessa titokban randevúznak. A sportoló nem sokkal később nyilvánosan is megerősítette a kapcsolatukat. Most pedig egy Vanessa Trumphoz közel álló forrás elárulta: „nagyon komolyan gondolják – esküvői szinten komolyan.”

Fotó: PAUL HAWTHORNE / Getty Images North America

Donald Trump gyönyörű exfelesége először igazán boldog

Az informátor azt nem árulta el, hogy már megtörtént-e az eljegyzés, de hozzátette: „Végre boldog! Először az életében igazán boldog.” A pár képviselői nem kommentálták a hírt, de a környezetük szerint látható, mennyire kiegyensúlyozottak együtt.

Tiger Woods és Vanessa Trump. Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP

Korábban Woods és Vanessa mindent megtettek azért, hogy kapcsolatukat titokban tartsák. A források szerint még Vanessa édesanyja sem tudott róla eleinte, annyira óvatosak voltak. Ám ez a helyzet mára megváltozott.

A pár állítólagos összhangja nem meglepő: mindketten szokva vannak a nyilvánosság figyelméhez, és jól kezelik a média nyomását.

Tiger Woods and Vanessa Trump’s romance heating up: They’re ‘wedding bells serious’ https://t.co/h5p4MvWJj1 pic.twitter.com/7bl2D2AmrU — Page Six (@PageSix) July 4, 2025

Tiger Woods néhány héttel ezelőtt egy közös fotót is megosztott Vanessával az X-en, ezzel hivatalossá téve a kapcsolatukat. A képaláírás így szólt: „A szerelem a levegőben van, az élet pedig sokkal jobb, amióta veled oszthatom meg.”

Vanessa Trump korábban Donald Trump fiának, az ifjabbik Donald Trumpnak volt a felesége, a hírek szerint ő is teljes mértékben támogatja volt felesége új kapcsolatát. Tiger Woods pedig 2010-ben vált el volt feleségétől, Elin Nordegrentől.