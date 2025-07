Több száz drónnal támadt Ukrajna – videó

Az orosz védelmi minisztérium péntek éjjel 105 pilóta nélküli repülőgép lelövéséről számolt be. Belgorod régióban 26, Brjanszk régióban 25, Rosztov régióban pedig 23 drónt semmisítettek meg. További 9 pilóta nélküli repülőgépet lőttek le az Azovi-tenger felett. Vjacseszlav Gladkov, Belgorod kormányzója közölte, hogy még este egy pilóta nélküli repülőgép támadása során egy nő megsérült Dvulichnoje faluban, szilánkok okoztak sebeket a kezén és a lábán - írta a life.ru.

Dróntámadás: Ukrajna több száz drónt indított Oroszország ellen. A kép illusztráció

Fotó: DMYTRO SMOLIENKO / NurPhoto

Az éjszaka folyamán Rosztov régióban pilóta nélküli légi járművek támadását verték vissza Kamensek-Szakhtinszkijben, Tarasovszkijben, Millerovszkijben, Krasnoszulinijben és Szolohovszkijben

– közölte Juri Szlusar kormányzóhelyettes.

A Rosztov régióban a lelőtt drón roncsai megrongálták a villamos hálózatot, ami miatt zavar keletkezett a személyvonatok menetrendjében.

Drón okozott tüzet és áramkimaradást

A régióban egy lezuhant pilóta nélküli repülőgép miatt felgyulladt néhány szénaboglya is, de a tüzet gyorsan eloltották.

A Szolohovszkij körzetben, Csukarinszkij faluban egy drón lezuhanása után megszűnt az áramellátás a házakban. Emellett az egyik lakóépület homlokzata és tetőszerkezete is megrongálódott, az ablakok betörtek. Gazdasági épületek is megrongálódtak. Sérültekről nem érkezett jelentés. Sztavropol lakói robbanásokról számoltak be a város felett.