Különleges évfordulóra készül az Egyesült Államok

Magyarország barátként ünnepel

Az amerikai Függetlenség Napja alkalmából Budapesten is ünnepi fogadást tartottak. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kijelentette, hogy az Egyesült Államokhoz hasonlóan Magyarország is rendkívüli jelentőséget tulajdonít a függetlenségnek. Hangsúlyozta, hogy a magyar nemzet szabadságszerető, többszörösen bizonyította, hogy hajlandó megküzdeni a szuverenitásáért.

Trump elnökkel a világ biztonságosabbá vált. Az újabb háborúk rövidebbek lettek, a régiek pedig, úgy tűnik, kifulladnak. Trump elnökkel az olyan kifejezések, mint a béke, a béketárgyalások vagy a fegyverszünet, ismét legitim módon használhatók. Azok pedig, akik több mint három éven át támadtak minket azért, mert ezeket a szavakat használtuk, most szintén használják ezeket

– fogalmazott. A miniszter szerint Trump visszatérése a józan ész forradalmát hozta el a nemzetközi politikába, és Magyarország büszke arra, hogy ennek a folyamatnak aktív részese lehet. Szijjártó Péter méltatta Robert Palladino amerikai nagykövet szerepét is, aki úgy fogalmazott:

Ma este, az Egyesült Államok függetlensége kikiáltásának 249. évfordulóján nemcsak az ország alapítását ünnepeljük, hanem azokat az eszméket is, amelyek életre keltették és amelyek ma is értelmet adnak szövetségünknek: a szabadságot, a szuverenitást és a nemzetek jogát, hogy saját útjukat járják.

A gazdasági kapcsolatokban is új lendület mutatkozik. A magyar kormány nemrég jelentette be, hogy kilencmilliárd forinttal támogatja amerikai cégek magyarországi beruházásait, különösen az autóipar, elektromobilitás és digitális fejlesztések területén. Emellett új magyar konzulátus nyílik Bostonban is. Szijjártó Péter így fogalmazott: