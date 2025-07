Az Egyesült Államok elutasítja WHO szabálymódosításait

Talán ha a WHO egy hibátlan, az ipar befolyásától mentes hatóság lenne, fontolóra vennénk az új szabályozás elfogadását. Sajnos a COVID-járvány mást mutatott. A COVID idején a WHO nem hajtotta végre a már generációk óta érvényben lévő nemzetközi egészségügyi szabályokat. Kína legalább egy hónapig visszatartott kritikus információkat a járványról, és nem kellett szembenéznie semmilyen valódi következménnyel vagy kritikával a WHO részéről.