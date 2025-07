Ennyi pénzért jutnak be az afgánok az Egyesült Királyságba

Újabb botrány rázza meg a brit menekültügyi rendszert. Afgán migránsok visszaélnek az úgynevezett Afghanistan Response Route (ARR) nevű programmal, amely eredetileg az afgán „halállista” adatbotrány nyomán menekülni kényszerülők számára lett létrehozva. A The Telegraph szerint egyre többen próbálnak hamis családi kapcsolatok révén bejutni az Egyesült Királyságba, és ezért jelentős összegeket fizetnek már az országban élő afgánoknak.

Megfelelő összegért cserébe gond nélkül lehet bejutni az Egyesült Királyságba

Fotó: AFP

A riport szerint több afgán migráns is beszámolt arról, hogy ismeretlenek keresték meg őket azzal a kéréssel, hogy tüntessék fel őket vagy hozzátartozóikat feleségként, testvérként vagy gyermekükként a brit hatóságok előtt. Egy észak-angliai afgán férfi elmondása szerint legalább három ilyen ajánlatot kapott, amelyek mindegyike 20 ezer font körüli összegről szólt.

Sokan jöttek be így az országba, és még többen fognak érkezni. A kormány gyakorlatilag hivatalos csempészútvonalat nyitott, sokan már bejutottak, és még sokan úton vannak. Az embereket becsempészik Nagy-Britanniába, minden költséget az állam fizet. Rengetegen jutottak be ezen az úton. Tényleg nagyon sokan.

– fogalmazott egy másik, 2023-ban érkezett migráns. Mint arról már lapunk is beszámolt, nemrég derült fény arra a botrányra, melynek során közel 19 000 olyan afgán személy adatai szivárogtak ki, akik kollaboránsként segítették a nyugati csapatokat a tálibok elleni harcban. Az ő kimentésükre indított programot a brit kormány, amelyet most embercsempészek használnak ki. A programban való részvétel lehetővé teszi, hogy az Egyesült Királyságba érkező afgán állampolgárok kiterjesztett családtagjaikat is magukkal hozzák. Ezt a brit kormány eredetileg szűkebb körre korlátozta volna, ám az Emberi Jogok Európai Egyezményére hivatkozó bírósági döntések nyomán jelentősen kibővült a jogosultsági kör. A családi összeköttetés igazolására használt módszerek sokszor kikerülik a hivatalos nyomkövetési rendszereket. A pénzt gyakran a hawala rendszerben – vagyis nem a hagyományos, banki rendszerben, hanem pénzváltókon keresztül – mozgatják, amelyet sem a rendőrség, sem a pénzügyi felügyeletek nem tudnak nyomon követni.