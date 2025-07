Földcsuszamlás szakította félbe az esküvőt Ausztriában

Míg nálunk visszajött a kánikula, addig Ausztriában rossz idő tombolt, a hétvégén viharok vonultak át Tirol több térségén, melyeket erős esőzés, jégeső és viharos szél kísért.

A földcsuszamlások miatt egy esküvőhöz is riasztották a tűzoltókat Tirolban

Fotó: ERWIN SCHERIAU / APA

Az ítéletidő különösen súlyos következményekkel járt az Ausserfern térségben fekvő Ehrwaldban, ahol földcsuszamlás miatt egy esküvői ünnepséget kellett félbeszakítani.

Bár az épület belseje épen maradt, a teraszt és a külső területeket elborította a sár és a törmelék. A körülbelül 60 vendég és 10 alkalmazott sértetlenül megúszta az esetet, de a tűzoltók biztonsági okokból mindenkit evakuáltak a hegyről – írja az osztrák Kronen Zeitung.

A vihar Tirol más részein is komoly károkat okozott. Schwaz városában utcákat és pincéket öntött el a víz, több vendéglátóhelyet is be kellett zárni. A Wolfsklamm szurdokban, Stans közelében egy anyát és három gyermekét a hegyimentők hozták le, miután az ösvényt elzárták a kidőlt fák. A Hahntennjoch-hágón kőomlás miatt lezárták az utat, Mieming térségében pedig több ház pincéjét árasztotta el a víz.

A tűzoltóság és a katasztrófavédelem szerint a vihar következtében több mint 200 bevetésre került sor Tirol-szerte.