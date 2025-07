Excel-táblázattal szakított a barátnőjével, kiakadt az internet

A nő azt is megosztotta, hogy a férfi a végén „kedvezményt” is ajánlott neki. Azt mondta, elég, ha csak 100 dollárt (kb. 36 000 Ft) fizet az eredeti, több mint 200 dolláros összeg helyett. Mikor ezt megtette, újabb meglepetés érte: a férfi további 90 dollárt (kb. 32 000 Ft) kért, mert állítólag azzal a barátjának tartozik. Mindezek ellenére a férfi továbbra is szeretne vele találkozni, de az internet népe szerint, ezzel a húzással örökre leírta magát.