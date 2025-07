Újabb megrázó részletek Felix Baumgartner haláláról

Felix Baumgartner egy siklóernyő-balesetben vesztette életét Olaszországban. Az ügyészség most megdöbbentő részleteket árult el.

Felix Baumgartner Fotó: YASSER AL-ZAYYAT / AFP

Az ügyészség szerint Felix Baumgartner az ütközéskor halt meg

Az 56 éves extrémsportoló, Felix Baumgartner múlt csütörtökön szenvedett halálos balesetet, egy olasz tengerparti üdülőhelyen. A tragédia idején a szálloda medencéje tele volt nyaraló családokkal és gyerekekkel, akik döbbenten nézték végig az eseményeket. A szemtanúk beszámolói szerint semmilyen jel nem utalt arra, hogy baj közeleg. Baumgartner egy faházra zuhant a szállás medencéjénél.

A fermói főügyész, Raffaele Iannella a Bild-nek megerősítette:

Amit biztosan tudunk: Baumgartner a becsapódáskor halt meg, az alsó gerincszakasz eltört, a gerincvelő is sérült.

Az olasz hatóságok a sportoló testkamerájának felvételeit elemzik, valamint a siklóernyőt is megvizsgálják, hogy kizárják a technikai hibát. A nyomozás akár 40–50 napig is eltarthat – számolt be a focus.de.