Rövidebb napok, halálos viharok, elszabaduló tenger: ilyen lenne az élet a gyorsuló Földön

A Föld forgása gyorsuló szakaszba lépett – állítják szakértők, akik szerint ez akár a mindennapjainkra is hatással lehet. Bár a Föld esetében a mostani eltérések még csupán milliszekundumosak, a következmények súlyosak lehetnek, ha a tendencia folytatódik. A kutatók szerint egy esetleges forgási sebességnövekedés nemcsak a nap hosszát rövidítené le, hanem extrém időjárást és pusztító árvizeket is hozhatna - írja a DailyMail.

A Föld gyorsulása veszélyes lehet - Fotó: Unsplash/Carl Wang

A Föld gyorsuló mozgása komoly következményekkel járhat

A Föld jelenlegi forgási ideje 24 óra, de már apróbb változások is előfordulnak, amelyeket a Hold gravitációs hatása vagy vulkáni tevékenységek okozhatnak. Egyes tudósok szerint már óránként egy mérföldnyi gyorsulás is elég lehet ahhoz, hogy megzavarja a műholdak pályáját és a Föld légköri rendszerét.

A geoszinkron műholdak például elveszíthetik pozíciójukat, ami hatással lehet a navigációra és a kommunikációra.

Egy mérföld per órás gyorsulás is érezhető lenne

Bár az Egyenlítőn már most is kb. 1 037 mérföld/óra (1 668 km/óra) a Föld felszíni sebessége, már egy mérföld/óra gyorsulás is megbolygatná a bolygó egyensúlyát. A víz a pólusoktól az Egyenlítő felé mozdulna, néhány centiméteres tengerszint-emelkedést okozva. Ez a változás máris elég lenne ahhoz, hogy alacsonyan fekvő városok, mint New Orleans vagy Jakarta, rendszeresen áradás alatt álljanak.

100 mérföld/órás gyorsulás: özönvíz és viharok

Ha a Föld 100 mérföld/órával (160 kilométer/órával) gyorsabban forogna, az már katasztrofális következményekkel járna. Az Egyenlítő környékén akár 10–20 méteres vízszint-emelkedés jöhetne létre, ami elnyelné az Amazonas-medencét, Észak-Ausztráliát és több tengerszint közeli várost is.

Ráadásul a gyorsabb forgás felerősítené a Coriolis-erőt, amely a hurrikánok forgásáért felelős. A viharok emiatt erősebbé és pusztítóbbá válnának.

1000 mérföld/óra: a világ, ahogy ismerjük, megszűnne

Ennél a sebességnél a centrifugális erő már a gravitációval vetekedne – az Egyenlítőn élők gyakorlatilag súlytalanná válnának. A víz szinte teljesen elárasztaná az Egyenlítőt, kivéve a legmagasabb hegycsúcsokat, mint a Kilimandzsáró vagy az Andok csúcsai. Az atmoszférába hatalmas vízmennyiség párologna, állandó köd, eső és pára borítaná a trópusokat.

És ez még nem minden: a Föld lapulni kezdene, a tektonikus lemezek mozgásba lendülnének, és globális földrengéshullámokat indítanának el.

Szerencsére az efféle gyorsulás természetes körülmények közt szinte lehetetlen. A Föld épp ellenkezőleg, lassul – az ősidőkben például egy nap csak négy percig tartott. Egyetlen kivétel: ha egy hatalmas égitest ütközne a bolygóval, de az valószínűleg elpusztítaná az egész emberiséget.