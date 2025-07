Így pusztít a természet - mutatjuk a világ legbrutálisabb földrengéseit

5. Armero tragédia, Kolumbia, 1985

A kolumbiai Armero-tragédiát a Nevado del Ruiz vulkán 1985. november 13-i kitörése okozta, amely megolvasztotta a hegy jégsapkáját, ily módon laharokat (vulkáni iszapfolyásokat) indítva el, ezek pedig végigsöpörtek Armero városán, és jóformán eltemették a várost.

Pontos számot nem tudni, de kb. 20 és 23 ezer ember vesztette életét a tragédia következtében.

A katasztrófa ugyanakkor rávilágított a vulkáni tevékenység veszélyeire és a hatékony korai figyelmeztető rendszerek – mint a szeizmográf – szükségességére.

Fotó: Getty/ Langevin Jacques / Getty/ Langevin Jacques





6. Yungay-földcsuszamlás, Peru, 1970

1970. május 31-én hatalmas földrengés rázta meg a perui Ancash régiót, és földcsuszamlást váltott ki a Huascarán-hegy lejtőin. A sziklából, jégből és hóból álló földcsuszamlás nagy sebességgel haladt, és betemette Yungay városát. Körülbelül 22 000 ember vesztette életét a katasztrófában. A Yungay földcsuszamlás az egyik leghalálosabb a dél-amerikai történelemben, és emlékeztet a természeti katasztrófák pusztító erejére.



7. Diexi-rengés, Kína, 1933

A Diexi földcsuszamlások 1933. augusztus 25-én kezdődtek földrengést követően a kínai Szecsuán-tartományban és több falvat is maguk alá temettek 9300 ember halálát okozva ezzel. A földcsuszamlások egy gátat is létrehoztak a Min-folyón, tavat képezve, ez pedig további fenyegetést jelentett a későbbeikben is. A Diexi földcsuszamlások Kína történetének leghalálosabbak közé tartoznak.



8. Észak-indiai földcsuszamlások, India, 2013

2013 júniusában a heves monszunesőzések az észak-indiai Uttarakhand államban pusztító földcsuszamlásokat és áradásokat idéztek elő. A katasztrófa falvak és városok ezreit érintette, és körülbelül 6000 ember életét követelte. A természeti csapások jelentős károkat okoztak az infrastruktúrában, beleértve az utakat, hidakat és épületeket, így számos területet elérhetetlenné tettek a mentési műveletek számára.