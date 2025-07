Véres bunyó volt egy Ryanair-gépen

Ahogy az minden leszállás előtt megszokott a repülőgépeken, közvetlenül a leszállás előtt kialudtak a fények a Horvátországból Svédországba tartó Ryanair-járaton is.

A Ryanair repülőgépe Zágrábból tartott Malmőbe

Fotó: Urbanandsport/NurPhoto az AFP-n keresztül

Aztán hirtelen két férfi nagyon durván összeverekedett.

Lökdösték, ütötték egymást, még más utasokra is rávetették magukat – számolt be az Aftonbladet című lapnak az egyik utas, aki a repülőn tartózkodott. A svéd újság képeket is közölt a véres utastérről. A dulakodás következtében pánik tört ki a gép fedélzetén. A beszámolók szerint több utas – köztük gyerekek és nők – sírva fakadt, sokan a gép hátsó részébe próbáltak menekülni, hogy elrejtőzzenek.

Az emberek rettegtek. Mindenhol vér volt. Sokan próbálták elkerülni az összetűzést, de az egész gépen eluralkodott a káosz és a pánik

– tette hozzá egy másik szemtanú.

A gép végül biztonságosan földet ért Malmö repülőtérén, ahol rendőri egységek és mentők várták a járatot. A hatóságok letartóztatták az incidensben részt vevő férfiakat, az utasokat pedig kikérdezték a történtekről. A Ryanair egyelőre nem adott ki hivatalos közleményt az ügyben. A rendőrség vizsgálatot indított a fedélzeti rendzavarás körülményeinek tisztázására. Azt egyelőre nem tudni, mi volt az oka a két férfi vérre menő bunyójának, ahogy azt sem, milyen állampolgárok voltak.

Nem ez az első verekedés a Ryanair gépén

Korábban az Origo is beszámolt róla, hogy a Liverpoolból Tenerifére járaton tört ki a balhé, de írtunk olyanról is 2024-ben, hogy tömegverekedés volt egy járaton.