Ahogy az Origón is beszámoltunk róla, Donald Trump amerikai elnök kedden bejelentette, hogy Izrael már elfogadta a hatvannapos tűzszünetre vonatkozó megállapodás feltételeit, és felszólította a Hamászt, hogy mielőbb válaszoljanak az ajánlatra, nehogy tovább eszkalálódjon a konfliktus. Szerdán a Hamász közölte, hogy nyitottak a tűzszünetre, de csak akkor, ha az megnyitja az utat a Gázai övezetben zajló harcok végleges lezárásához.

Itt a bejelentés, hogyan érhet véget a gázai háború

Fotó: JALAA MAREY / AFP

Két hónap fegyvernyugvás, hogy megalapozzák a békét

Trump szerint a javasolt két hónapos tűzszünet időt adna egy tartós békemegállapodás kidolgozására. A felek ugyan a háború lezárását szorgalmazzák, de eltérő feltételeket támasztanak. A Hamász szóvivője, Taher al-Nunu elmondta, hogy a szervezet komolyan gondolja a tűzszüneti megállapodás és nyitottak minden olyan javaslatra, amely ténylegesen véget vet a harcoknak. A szervezethez közel álló delegáció szerdán Kairóban folytatott tárgyalásokat egyiptomi és katari közvetítők bevonásával.

A Hamász egy hatvannapos fegyvernyugvásért cserébe tíz izraeli túszt szabadon engedne, valamint visszaszolgáltatná tizennyolc elhunyt izraeli holttestét. A többi túsz szabadon bocsátását csak a háború teljes befejezéséhez kötik.

Mindeközben a Gázai övezetben folytatódtak az izraeli légitámadások. A Hamászhoz köthető források szerint szerdán legalább tizennégy ember halt meg, köztük civilek is. Az izraeli hadsereg nem kommentálta a híreket. A Hamász által irányított gázai egészségügyi minisztérium szerint a háború eddig több mint 56 ezer halálos áldozatot követelt a palesztin területeken, bár ezeket az adatokat független források nem tudták megerősíteni – számolt be róla a The Times of Israel.

Palesztin gyerekek július 1-jén a Gázai övezetben

Fotó: EYAD BABA / AFP

