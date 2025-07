Ez ám a bombaüzlet, 1 euróért vehetünk házat egy francia kisvárosban

Első hallásra bombaüzletnek tűnik, hogy csupán 400 forintért megkaphatunk egy házat, de azért ennek vannak komoly feltételei, s a végösszeg jóval több lesz 1 eurónál.

A Saint Jean katedrális Ambert belvárosában, a házakat nem itt kínálják - Fotó: GUY Christian/Hemis via AFP

Az egyeurós házak koncepcióját Olaszországban kezdték el, hogy megakadályozzák a falvak elnéptelenedését - erről az Origo is beszámolt. A napokban jött a hír, hogy Franciaországban is így próbálják megállítani a népességfogyást, és új életet lehelni a városba – írja a timeout.com.

A mindössze 6500 fős délkelet-franciaországi Ambert önkormányzata két házat is piacra dobott egyetlen euróért, ami bagatell összeg.

A hír hallatán sokakban felmerül a kérdés, miért árulják ilyen olcsón a házakat, biztos, van valami nyomós oka, amiről hallgatnak. Nos, a helyzet az, hogy Ambert egyik részén a lakóingatlanok akár 60 százaléka is üresen áll, ezért a helyi önkormányzat szeretne életet lehelni a városrészbe. Ez egy szélesebb, ötéves projekt része, amelynek célja, hogy új lakókat vonzzon a városba és fellendítse a helyi gazdaságot. A cél eléréséért a régi kereskedelmi kamara épületét átalakítják, hogy 2026-ban közösségi térként újra megnyíljon, munkahelyeket teremtve a helyieknek.

Komoly feltételek a házvásárlásnál

Bár az 1 eurós ár rendkívül csábítóan hangzik, a vásárlóknak komoly feltételekkel és rejtett költségekkel kell számolniuk. Például nem lehet másodlakásnak megvenni az ingatlant. A vevőknek vállalniuk kell, hogy legalább három évig laknak az ingatlanban, miután az lakhatóvá válik. A történethez tartozik az is, hogy mindkét ház komoly felújításra szorul – tető, szigetelés, ablakok, elektromos rendszer cseréje várható. A vásárlónak írásban el kell fogadnia, hogy elvégzi ezeket a munkálatokat, és megadja azok időbeli ütemezését. Ha nem tartják be a feltételeket vagy nem költöznek be, vissza kell fizetniük a felújításra kapott támogatásokat. És ne felejtsük azt sem, az ingatlanvásárlás tárgyalása és ügyintézése francia nyelven zajlik, így a folyamat megértéséhez és lebonyolításához elengedhetetlen a nyelvtudás vagy egy megbízható tolmács/lakásjogi szakember.