Többen meghaltak az Európát sújtó hőhullám miatt

Olaszországban két halálos áldozatról számoltak be, egy 47 éves férfi összeesett egy építkezésen, míg egy 70 éves férfi vízbe fulladt. Az ország 27 nagyvárosából 21-ben a legmagasabb fokozatú hőségriadó van érvényben, és több régióban, például Lombardiában, megtiltották a szabadtéri munkavégzést a legmelegebb órákban a hőhullám miatt - írja a BBC.

Hőhullám Rómában - Fotó: PABLO ESPARZA / ANADOLU

Országok sora küzd a hőhullám következményeivel

Törökországban több mint 50 ezer embert kellett evakuálni erdőtüzek miatt, elsősorban az ország nyugati részén. Görögországban szintén komoly erdőtüzek tombolnak, több tengerparti várost is evakuáltak.

Spanyolországban és Portugáliában rekordmagas, 46–47 °C körüli hőmérsékleteket mértek.

Franciaországban több városban is megdőlt minden korábbi júniusi hőmérsékleti rekord, a Párizs régió és még 15 másik térség vörös riasztást kapott, iskolák ezreit zárták be. Az Egyesült Királyságban is szinte példátlan meleg uralkodik: Londonban 33,1 °C-ot mértek, ami az egyik legmelegebb júniusi nap volt az ország történetében.

Németországban pedig a meteorológiai szolgálatok akár 38 °C-ot is előrejeleznek, ami szintén közel van a rekordhoz.

Ez még csak a kezdet?

Az ENSZ szerint a mostani hőhullám jól mutatja a klímaváltozás hatásait. A tudósok szerint az emberi tevékenység, elsősorban a fosszilis tüzelőanyagok használata, egyre gyakoribbá és intenzívebbé teszi az ilyen időjárási szélsőségeket. A melegebb légkör gyorsabban szárítja ki a talajokat, így a mérsékelt hőhullámokból is könnyen extrém hőség alakulhat ki. A klímaszakértők és az ENSZ is hangsúlyozzák: sürgős cselekvésre van szükség, hogy mérsékeljük a globális felmelegedés következményeit, különben a mostani hőhullámok a jövő normálissá váló nyári időjárását vetítik előre.