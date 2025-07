Hollandia jelentősen szigorítja a menekültpolitikát

A holland parlament alsóháza, a Képviselőház (Zweite Kammer) csütörtökön elfogadott két rendkívül vitatott törvényjavaslatot, amelyek jelentősen megnehezítik az országba történő menedékkérelmezést, valamint a családegyesítést, írja az Exxpress.

A holland parlament épülete Hágában, Hollandiában (Fotó: Hemis/AFP/Bibikow Walter(

A megszavazott törvények értelmében:

– Az ideiglenes tartózkodási engedély időtartama az eddigi öt évről három évre csökken.

– A jövőben kétféle menedékjogi státusz lesz: háborús vagy katasztrófa sújtotta övezetekből érkező menekültek, valamint egyéni okokból, például etnikai származásból üldözöttek.

– A családegyesítés lehetőségeit jelentősen korlátozzák, így sok menedékkérő nem hozhatja többé családtagjait az országba.

– Az illegális tartózkodás büntetendővé válik.

Azok is büntetésre számíthatnak, akik segítséget nyújtanak olyan személyeknek, akik nem rendelkeznek érvényes tartózkodási engedéllyel.

Geert Wilders, a holland Szabadságpárt (PVV) vezetője (Fotó: ANP/AFP/Laurens van Putten)

A jogszabályok kidolgozója Geert Wilders, a Szabadságpárt (PVV) vezetője, akinek célja az volt, hogy megvalósítsa „a valaha volt legszigorúbb menekültügyi törvényt”.

Bár a kormány júniusban megbukott a menekültügyi törvények körüli belső viták miatt, a Szabadságpárt most volt koalíciós partnereivel együtt megszavazta a csomagot. A kérdés azonban továbbra is nyitott: a Szenátus még nem szavazott a törvényekről, és nem világos, ott is meglesz-e a szükséges többség. A szenátusi szavazás őszre várható.

A szigorítások már most éreztetik hatásukat

Míg 2024-ben mintegy 32 ezer menedékkérő és 10 ezer családtag érkezett Hollandiába, 2025 első három hónapjában 50 százalékkal csökkent az új menedékkérelmek száma. Hasonló trendeket figyeltek meg más nyugat-európai országokban is.

A döntés heves bírálatokat váltott ki. Jogászok, kormányzati tanácsadók és civil szervezetek egyaránt figyelmeztettek arra, hogy a törvények jogi szempontból aggályosak, és a gyakorlatban nehezen végrehajthatók. A menekülteket támogató szervezetek szerint a szigorítások emberi jogi problémákat is felvethetnek, különösen a családegyesítés drasztikus korlátozása miatt.