Ellentmondásos horvát üzletemberé a lélegzetelállító makarskai villa

Új turistalátványossága van Horvátországnak.

Makarska a horvát tengerpart egyik gyöngyszeme

Fotó: Makarska info

Az utóbbi napokban a helyi és a nemzetközi sajtót is bejárták a képek a lenyűgöző, modern villáról, amely a festői Makarska felett épült.

A Villa Kuk névre keresztelt épület különleges elhelyezkedésének és egyedi, a természetes sziklába simuló építészeti megoldásainak köszönheti népszerűségét. A komplexum öt bérelhető villából áll, infinity medencével és luxusfelszereltséggel. Sokan először azt hitték, hogy a képek mesterséges intelligenciával készültek – ennyire idillinek és irreálisnak tűntek. A villákat a Kuk Oaza d.o.o. nevű cég bérbeadásra kínálja, amelyet 2020-ban alapítottak, de pénzügyileg veszteségesen működik.

A Villa Kuk nemcsak építészeti különlegessége, hanem a háttérben meghúzódó kétes üzleti múlt miatt is nagy figyelmet kapott a közvéleménytől. Az ingatlan tulajdonosa és beruházója Mirjana Petrovic, a hírhedt horvát üzletember, Blazo Petrovic felesége - írja az index.hr. A férfi neve a 90-es évek vége óta rendszeresen fel-felbukkan különféle bűnügyi ügyekben – többek között adócsalás, pénzmosás, földspekuláció, illegális építkezések és korrupció vádjával. A házaspár korábbi cégeit botrányokkal kapcsolhatók össze, s jelenleg is van egy per folyamatban a családfő ellen, ahol az a vád, hogy 15 ezer euró (6 millió forint) kenőpénzt adott Maja Supe bírónőnek a felmentő ítéletért. A pénzt egy fiktív ingatlanügylet álcája alatt fizették ki.