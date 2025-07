A szexvideótól a rasszista kirohanásig – Hulk Hogan legnagyobb botrányai

Csütörtökön hirtelen elhunyt Hulk Hogan, a WWE Hírességek Csarnokának legendája. A 71 éves pankrátor nyaki műtétje után súlyos állapotba került, beszélni sem tudott, majd a komplikációk miatt hazaszállították. A pankráció aranykorát meghatározó Hulk Hogan neve egyet jelentett az „igazi amerikai” életérzéssel. A legendát azonban élete során több botrány is övezte. Most a Daily Star segítségével utánajártunk a pankrátorlegenda sötét oldalának. Íme Hulk Hogan botrányai:

Hulk Hogan a 2010-es, Égessük le David Hasselhoffot című műsorban, a Sony Pictures stúdiójában, Kaliforniában

Fotó: Getty Images via AFP/Kevin Winter / Getty Images via AFP/Kevin Winter

Hulk Hogan botrányai a ring mögött

Politikai állásfoglalásai és nagyotmondásai mellett rasszizmussal és illegális szerek használatával is vádolták a pankrátort.

Íme Hulk Hogan legnagyobb botrányai:

Rasszizmus

Egyszer előkerült egy hangfelvétel, amin Hulk Hogan dühöngött lánya, Brooke párválasztása miatt, és többször is kimondta az úgynevezett „n-betűs”-szót. A felvétel nyilvánosságra kerülése után a WWE 2015-ben kirúgta és eltávolította a Hírességek Csarnokából. Brooke később megvédte apját:

Apám legjobb barátja Mr. T és Dennis Rodman is, ő (Hulk Hogan) nem rasszista.

Politika

Később Hogan visszakerült a WWE Hírességek Csarnokába, de egyre több negatív reakciót kapott, ami 2025 januárjában csúcsosodott ki, amikor Los Angelesben kifütyülték. Ennek fő oka, hogy nyíltan támogatta Donald Trumpot a 2024-es kampányban.

Pár nappal azután, hogy Trump túlélte a merényletet, Hogan a Republikánus Nemzeti Konvención színpadra lépett, letépte a pólóját, és egy Trump/Vance kampánypólót villantott.

Korábban Obamát is támogatta, de később csalódott benne, és 2016-tól kezdve Trump mellett állt.

Hazugság vagy nagyotmondás?

Hogant gyakran vádolták túlzásokkal és képtelen hazugságokkal, amelyek legendássá váltak a pankráció világában. Azt állította például, hogy egy év alatt 400 napot birkózott, mert többször átlépte a dátumválasztót.

Szerinte felkérték a Metallica és a Rolling Stones basszusgitárosának, amit mindkét zenekar cáfolt.

Azt is mondta, hogy ő emelte fel először Andre the Giantet a WrestleMania III alatt, Andre 600 fontot (kb. 300 kg) nyomott...