A pillanat, amikor Hulk Hogan még a Rolling Stones-t is lekörözte

Az eseményre a Pontiac Silverdome-ban került sor, ahol a WWF (ma WWE) rendezvényén Hogan André the Giant ellen lépett ringbe, és az este 93 ezer nézőt vonzott – ez több volt, mint amit a Rolling Stones bármikor produkált ugyanott. A pankrációs show ezzel minden idők egyik legnézettebb nemzenei eseményévé vált.

Ez az eset is jól mutatja, mekkora kulturális hatással bírt Hulk Hogan karaktere. A szőke bajnok nemcsak sportoló, hanem egy igazi rocksztár is volt, aki showmanként is felvette a versenyt a legnagyobbakkal. Pályája során filmekben is szerepelt, reality show-t forgatott a családjával, és popikonná vált több generáció számára.