Kiderült, mi lett a húszik által megtámadott legénység sorsa

Lezárult a keresés az Eternity C teherhajó eltűnt tengerészei után, közölték a műveletben részt vevő biztonsági cégek. A jemeni húszik július 7-én süllyesztették el a Libériában bejegyzett, görög tulajdonú hajót, és bár tíz főt sikerült kimenteni, négy embert halottnak nyilvánítottak, további tizenegyről pedig semmit sem tudni.

A jemeni húszik órákig támadták a hajót

Fotó: AFP

A húszik napokon át támadták a Vörös-tengeren közlekedő kereskedelmi hajókat, válaszul Izrael gázai hadműveleteire. Július 6-án a Magic Seas, másnap pedig az Eternity C lett célpont. Az utóbbi hajót órákon át érte tűz drónokkal és kézifegyverekkel, mire végül elsüllyedt. A hajón háromfős biztonsági személyzet tartózkodott, de sem amerikai, sem uniós katonai kíséretet nem kértek az úthoz. A tíz túlélő között nyolc Fülöp-szigeteki matróz, valamint egy görög és egy indiai biztonsági őr volt, közölte az EU az Aspides-művelet keretében. Az amerikai nagykövetség úgy véli, a húszik egyes tengerészeket elraboltak, de erre semmilyen bizonyítékot nem szolgáltattak.

Óriási olajszennyezés keletkezett a Vörös-tengeren

Az Eternity C és a Magic Seas elsüllyesztése nemcsak emberáldozatokat követelt, de súlyos környezeti károkat is okozott. Műholdfelvételek alapján az Eternity C körüli olajfolt mintegy 80 kilométer hosszú, a Magic Seas esetében 65 kilométeres, figyelmeztetett Wim Zwijnenburg, a holland PAX békeszervezet elemzője. A szennyezés veszélyezteti az eritreai vizek élővilágát, beleértve a korallzátonyokat és védett tengeri rezervátumokat is. Az olaj a hajók saját üzemanyagtartályaiból származik, nem a rakományból. Bár korábbi tengeri katasztrófák során az olajfoltok egy része természetes módon elpárolgott, az ökoszisztémában így is maradandó károkat okoztak.

Több mint száz hajót támadtak meg a húszik

2023 novembere és 2024 decembere között a húszik több mint száz, Izraellel vagy nyugati szövetségeseivel kapcsolatba hozott hajót támadtak meg rakétákkal és drónokkal. A támadásokat ideiglenesen felfüggesztették egy gázai tűzszünet nyomán, de miután Izrael újrakezdte hadműveleteit, a húszik is visszatértek a tengeri hadjárathoz. A jemeni síita milícia eddig négy hajót süllyesztett el és legalább nyolc tengerészt ölt meg. Miután a húszik nem voltak hajlandók leállítani a tengeri műveleteket, Donald Trump amerikai elnök többhetes légicsapás-sorozatot rendelt el ellenük, majd kijelentette, hogy sikerült elérni a tűzszünetet, ám a jemeni lázadók támadásai később kiújultak.