Teljes káosz és lázadás az IKEA parkolójában – mi történt?

Egy új üzlet megnyitására mindig sokan kíváncsiak, pláne, ha az egy IKEA.

Az angliai Harlowban található IKEA parkolójából nehéz volt szabadulni

Fotó: BEATA ZAWRZEL / NurPhoto

Így volt ez a napokban Harlowban, az Essex megyében található új IKEA áruház megnyitásakor is.

A helyi közútkezelő azonban nem készült fel erre, vagy talán nem is tudott. A vásárlók arról számoltak be a Daily Starnak, hogy órákig ragadtak a parkolóban, és nem tudtak kijutni a forgalmi lámpák miatt kialakult hosszú sorok miatt.

Két és fél órába telt, hogy kiforduljunk a parkolóból. Köszönet az IKEA dolgozóinak, akik végigjárták a parkolót kocsikkal, hogy mindenkinek legyen innivalója”

– nyilatkozta a lapnak Nadene Bundock. Mások arról beszéltek, hogy a parkoló kijárata már az IKEA megnyitása előtt is problémás volt. Kathy Shearsby megjegyezte: „A kijárat ebből a parkolóból nevetséges, még akkor is, ha nincs nagy forgalom. Az ív túl szűk, ha egy autó éppen befelé jön! Mit gondoltak? Ó, várjunk csak, nem is gondolkodtak rajta!”

Az IKEA elismerte a problémát, elnézést kért a dugókért és a kelletlenségekért, és közölte, együttműködik a helyi hatóságokkal a forgalmi lámpák időzítésének módosításán. A közösségi médiában többen külön be- és kijáratot javasoltak a jobb áteresztőképesség érdekében.

Az Origo a közelmúltban arról írt, hogy fémdarabok válhatnak le az IKEA-ban vásárolt konyhai eszközről.